کره شمالی، ژاپن را به ریاکاری متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، خبرگزاری یونهاپ به نقل ازسونگ ایل هو نماینده کره شمالی در مذاکرات دو جانبه با ژاپن که نشست امروزآن 45 دقیقه به طول انجامید، گزارش داد : به خاطر نگرش ریاکارانه طرف ژاپنی روند مذاکرات بی معنی بود .



وی افزود : موضع ژاپن درباره مسئله آدم ربایی غیر قابل قبول بود .



سونگ درباره درخواست ژاپن برای بررسی دوباره موضوع آدم ربایی گفت : ما تنها پس از بررسی چگونگی نتیجه گفتگوها درباره درخواست کره شمالی مبنی بر گرفتن غرامت بابت استعمار کره در سالهای 1910 تا 1945این مسئله را بررسی خواهیم کرد.



دیپلماتهای ژاپن و کره شمالی از روز گذشته درهانوی - پایتخت ویتنام- دیدار کردند؛ نشست آنها بخشی ازتوافقنامه پکن بود که شش کشور آمریکا، روسیه، ژاپن ، چین و دو کره در 13 فوریه برسر آن به توافق رسیدند .



این مذاکرات با اختلافات بر سر موضوع ربوده شدن اتباع ژاپنی در گذشته توسط کره شمالی و تاریخ زمان جنگ ژاپن، همراه با استدلال پیونگ یانگ که بدرفتاریهای گذشته خود را جبران نکرده است، فروپاشید.



کویچی هاراگوچی در یک نشست مطبوعاتی درباره نشست دوروزه پیونگ یانگ و توکیو برای حل اختلافات دو جانبه گفت :" هیچ فروپاشی دراین نشست وجود نداشت .



کره شمالی روزگذشته ناگهان نشست را ترک کرد؛ این امر در اعتراض به پافشاری توکیو برعدم شفاف سازی پیونگ یانگ درباره تمام آدم رباییها که در دهه 1960 و 1970 برای آموزش زبان و فرهنگ ژاپنی به جاسوسان خود انجام داد، صورت گرفت .

این دو کشور سپس با تحریک آمریکا موافقت کردند که مذاکرات خود را امروز ادامه دهند؛ نشست امروز به طور مختصر در سفارت کره شمالی در هانوی برگزارشد .



ژاپن پس از توافقنامه اخیر پکن که کره شمالی موافقت کرد در ازای دریافت سوخت و کمکهای دیگر اقتصادی، برنامه هسته ای خود را برچیند ، اعلام کرد تا حل موضوع ربوده شدن اتباع کشورش، به پیونگ یانگ کمکی نخواهد کرد .