  1. سیاست
  2. سایر
۱۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۲۵

در صورت عدم پرداخت بدهی آب، برق، گاز و تلفن؛

وزارت اقتصاد اجازه یافت بدهی خدمات را از حساب بانکی دستگاه‌های دولتی برداشت کند

نمایندگان مجلس به وزارت اقتصاد اجازه دادند در صورت عدم پرداخت بدهی‌های مربوط به هزینه آب، برق، گاز، مخابرات، سوخت مصرفی و دفع فاضلاب توسط دستگاه‌های دولتی، این مبلغ از موجودی حساب بانکی آن دستگاه‌ها برداشت کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز، در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 86 کل کشور با تصویب بند (ک ) تبصره 20 مقرر کردند ، در صورت عدم پرداخت به موقع بدهی های نیروی انتظامی و نظامی و سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص هزینه های آب ، دفع فاضلاب ، برق ، گاز و سوخت مصرفی و مخابرات به منظور تصمیم گیری در خصوص چگونگی پرداخت این بدهی ها به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شود بر اساس اظهار دستگاه طلبکار در مورد دستگاههایی که حساب تمرکز وجوه در خزانه دارند ، مبلغ بدهی دستگاه را از موجودی حساب بانکی مربوط برداشت و به حساب ردیف و درآمدی (6012) قسمت سوم این قانون منظور کند .

گفتنی است کلیه دستگاههای دولتی مشمول مذکور می شوند .

کد مطلب 458638

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها