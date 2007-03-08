به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز، در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه 86 کل کشور با تصویب بند (ک ) تبصره 20 مقرر کردند ، در صورت عدم پرداخت به موقع بدهی های نیروی انتظامی و نظامی و سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص هزینه های آب ، دفع فاضلاب ، برق ، گاز و سوخت مصرفی و مخابرات به منظور تصمیم گیری در خصوص چگونگی پرداخت این بدهی ها به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شود بر اساس اظهار دستگاه طلبکار در مورد دستگاههایی که حساب تمرکز وجوه در خزانه دارند ، مبلغ بدهی دستگاه را از موجودی حساب بانکی مربوط برداشت و به حساب ردیف و درآمدی (6012) قسمت سوم این قانون منظور کند .

گفتنی است کلیه دستگاههای دولتی مشمول مذکور می شوند .