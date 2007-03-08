هیات رئیسه نسبت به عدم حضور نمایندگان در صحن علنی نظارت دقیق داشته باشد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، اسماعیل گرامی مقدم در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکر به هیات رئیسه گفت: رسمی شدن جلسات بر اساس آیین نامه داخلی مجلس با دو سوم آراء ممکن است.

وی با اشاره به تلاش هیات رئیسه مجلس برای جلوگیری ازعدم حد نصاب تعداد نمایندگان در صحن علنی مجلس گفت: حدود 20 دقیقه ای است که بنده عدد نمایشگر تعداد حضور نمایندگان در صحن علنی مجلس را نگاه می کنم، ولی متاسفانه میزان حضور از حد نصاب کمتر است.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس تاکید کرد: طی روزهای اخیر وقتی به چهره های نمایندگان حاضر در جلسه علنی دقت می کنم، تقریبا آنهایی که به طور ثابت و منظبط در جلسه علنی حاضرند، تکراری هستند و از جمله افرادی هستند که کمتر به مرخضی می روند.

نماینده بجنورد افزود: بعضا برخی از همکاران بنده غالبا غیبت شان زیاد است و بنده از هیات رئیسه در خواست دارم که مرخصی نمایندگان را با دقت کنترل کنند که تعدا نمایندگان غایب در صحن علنی مجلس بیش از 90 الی 100 نفر را نشود.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس اظهار داشت: تقریبا آن تعداداز نمایندگان که در مرخصی هستند مشخص است و این طور نیست که آنهایی که دائم می آیند موظفند همواره در جلسات حاضر شوند.

رئیس مجلس نیز در پاسخ به گرامی مقدم گفت: شب گذشته تصدیق می کنید که ما حدود 50 نفر از نمایندگان که غیبت داشتند یا تاخیر کرده بودند اسامی آنها را قرائت کردیم و به اطلاع ملت رساندیم که چه کسانی در دوران بودجه بدون مرخصی و بدون اجازه مجلس را ترک کرده اند.

حداد عادل افزود: این وظیفه ای است که آیین نامه به دوش هیات رئیسه گذاشته و ما به آن عمل کردیم و مردم هم توجه دارند.

رئیس مجلس ادامه داد: وقتی یک نماینده در ایام بودجه بدون مرخصی مجلس راترک می کند و نامش هم اعلام می شود قطعا جامعه به این عمل مجلس توجه دارد.

حداد عادل گفت: البته عده ای نیز هستند که مریضی اند و یا مرخصی دارند یا خود مجلس برخی را به ماموریت فرستاده است و واجب است که ایرادی به این افراد وارد نیست.