به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، همزمان با فرا رسیدن سوم شعبان، سالروز ولادت بزرگ پاسدار اسلام حضرت ابا عبدالله الحسین (علیه السلام) امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه تنی چند از فرماندهان و مسئولین عالی رتبه ارتش، با حضور در ستاد فرماندهی کل سپاه با سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

فرمانده کل سپاه در این دیدار ضمن خیر مقدم به امیر موسوی، با اشاره به اقدام امریکا در قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی، از آن به عنوان هدیه ترامپ به سپاه در روز پاسدار یاد کرد و افزود: دشمنان ما نمی دانند که سپاه در دل مردم ایران و مظلومان و مستضعفین جهان جا داشته و با این اعلام موضع قطعا اعتبار سپاه نزد مردم آزادیخواه و حق طلب جهان بیشتر خواهد شد.

وی افزود: عزت و اعتبار سپاه از آمریکا نیست که با این تصمیمات از بین برود و این اقدام به طور قطع به ضرر آنها تمام شده و محبوبیت سپاه را بیشتر می کند.

سرلشکر جعفری در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ هراسی از تحریم و تهدید ات آمریکا نداریم، گفت: سران احمق امریکا که موافق این اقدام بودند، مطمئن باشند در سال جاری قدرت دفاعی و تهاجمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مراتب بیشتر از وضع کنونی آن خواهد بود و ارتقا و رشد توان سپاه به جهانیان ثابت خواهد کرد که تحریم ها و مصوبات امریکا هیچ اعتباری نداشته و در واقع این یک اقدام برای بی اعتبارتر کردن تصمیمات امریکا بود.

وی با اشاره به همدلی و هم افزایی ارتش و سپاه اظهار کرد: ارتش و سپاه و سایر نیروهای مسلح کشور دست در دست هم برای دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران و امنیت و آرامش مردم تا آخرین قطره خون ایستاده و جانفشانی می کنند.

فرمانده کل ارتش نیز در این دیدار اظهار کرد: به رسم هر سال در این ایام مبارک برای عرض تبریک به برادران عزیزمان در سپاه هر ساله می آمدیم؛ امسال حرفهای بی ربط و احمقانه آمریکایی ها، ما بر آن داشت تا با این حضور اعلام کنیم که "در کنار سپاه در مقابل دشمنان تا آخر ایستاده ایم" .

وی افزود: دشمنان ما بدانند که با این اقدامات محبت سپاه در قلوب مردم از جمله در دل برادران ارتش افزایش یافته و نفرت نسبت به این دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی بیشتر می شود و ما را در هم افزایی هر چه بیشتر در دفاع از آرمان های انقلاب تا نقطه نهایی پیروزی مصمم تر می کند.

سرلشکر موسوی با یادآوری تصاویر دستگیری تفنگداران امریکایی متجاوز به آبهای ایران اسلامی توسط پاسداران، تاکید کرد: ما راهی جز به ذلت کشاندن دشمنانمان نداریم؛ آنان باید به عکسهای ذلت بار تفنگدارانشان نگاه کنند و خود را در موضعی که سرانجامش ذلت است قرار ندهند.

فرماندهان کل ارتش و سپاه همچنین سیل اخیر را میدانی برای تجلی انسجام ملی در کشور که خاطرات دوران دفاع را زنده کرد دانستند و بر همراهی نیروهای مسلح با مردم تا رفع مشکلات آنان و بازگشت شرایط به وضع عادی تاکید کردند.



