بیانیه بنیاد شهید در پی حرکت خصمانه آمریکا علیه سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه بنیاد شهید و امور ایثارگران در پی محکومیت آمریکا به دلیل قرار دادن نام سپاه پاسداران اسلامی در لیست تروریست‌ها آمده است:

بنیاد شهید و امور ایثارگران حرکت خصمانه دولت آمریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی، که بدعتی خطرناک درصحنه بین‌المللی است، را به شدت محکوم می‌کند.

سران آمریکا با هدف قرار دادن مجاهدان و مدافعان وطن و حرم، حلقه جدیدی از توطئه‌های خود را برای تقویت دولت صهیونیستی و حکومت‌های سازش پیشه منطقه، به اجرا گذاشته است. کینه و خصومت آمریکا نسبت به مجاهدان سبزپوش ایران اسلامی بر کسی پوشیده نیست و امروز دولت استکباری آمریکا رزمندگانی را هدف قرار داده است که پیش از این در هشت سال دفاع مقدس، رؤیای این دولت و شرکای منطقه آن را برای براندازی انقلاب نوپای اسلامی، به کابوس سیاسی قرن بیستم تبدیل کردند.

بدون تردید اقتدار ایران اسلامی مدیون کسانی است که در لحظات حساس با جانفشانی، توطئه‌های پیچیده و بزرگ را ناکام گذاشته‌اند و پاسداران میهن اسلامی همچون گذشته با تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت، امنیت و پیروزی ایران اسلامی را تضمین و تقویت خواهد کرد.

تهاجم روانی و سیاسی علیه سپاه پاسداران، تهاجم به ارکان قدرت نظام اسلامی و هجمه علیه صلح و ثبات است، آن هم از طرف قدرتی که نماد افراط و قانون‌شکنی و خشونت شمرده می‌شود و خود در بسیاری از واقعه‌های تروریستی دست داشته و به طرق مختلف حامی گروه‌های تکفیری و تروریستی بوده است و حکومتگران آمریکا، بارها با اقدامات جنایتکارانه خود، موجب به شهادت رساندن مردم مظلوم در اقصی نقاط جهان و از جمله ایران شده‌اند.

بی تردید نفوذ و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی در منطقه، چیزی نیست که با چنین تهدیدها و توطئه‌هایی دچار تزلزل شود و سپاه پاسداران منبع اقتدار نظام و ملت ایران بوده و خواهد بود و آحاد ملت‌های آزادیخواه و مسلمان به ویژه خانواده معظم شهدا و ایثارگران نیز پشتیبان این نیروی مقتدر و این نهاد انقلابی هستند.