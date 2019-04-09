مناطق سیل زده گلستان نیازمند پمپ های قوی و دستگاه های نظافتی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان عصر سه شنبه با حضور علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی و میرمحمد غراوی سرپرست استانداری گلستان و مدیران مرتبط هر دو استان برگزار شد.

میرمحمد غراوی، سرپرست استانداری گلستان در این جلسه اظهار کرد: در این مدت تلاش کردیم تمامی کمک ها از طریق هلال احمر استان دریافت و توزیع شود.

وی افزود: با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) چهار هزار پک لوازم خانگی، با همکاری یکی از بانک ها ۸۰۰ پک لوازم خانگی و با مساعدت بنیاد مستضعفان هم هزار پک لوازم خانگی بین مردم آسیب دیده از سیلاب توزیع خواهد شد.

غراوی ادامه داد: ما از استانداری خراسان رضوی می خواهیم در ارسال اقلام و کمک های مردمی چهار کالای اساسی را مورد توجه داشته باشند و یقیناً ما این اقلام را با نظارت آنان توزیع خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه لازم است دو آشپزخانه در شهرهای گمیشان و آق قلا فعال شوند، تأکید کرد: اصلی ترین مسئله ما در حال حاضر خروج آب از منازل و معابر است.

غراوی همچنین گفت: نیاز جدی به پمپ های فشار قوی و دستگاه های نظافتی داریم.