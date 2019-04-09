اعزام ۵۱۵ نیروی عملیاتی خراسان رضوی به گلستان/۲۰ پمپ ارسال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی، عصر سه شنبه جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان اظهار کرد: باید هدف اصلی خود را خروج آب از منازل مردم قرار دهیم و بر همین اساس ۲۰ دستگاه پمپ در سایزهای مختلف به گلستان ارسال می شود.

وی افزود: ما به عنوان استان معین و پشتیبان در کنار گلستان هستیم و نمایندگانی را در این استان قرار خواهیم داد که خواسته های گلستان را به ما منتقل کنند.

رزم حسینی ادامه داد: تاکنون از هزار و ۱۰۰ تن کمک های غذایی، بهداشتی و سایر اقلام امدادی در قالب ۱۵۱ کامیون ارسال شده از خراسان رضوی به مناطق سیل زده کل کشور، ۸۹۳ تن در قالب ۱۲۳ کامیون به استان گلستان ارسال شده است.

وی گفت: از ابتدای وقوع سیل تاکنون ۵۱۵ نفر نیروی عملیاتی از خراسان رضوی به مناطق سیل زده گلستان اعزام شده اند که از این تعداد اکنون ۲۶۲ نفر در منطقه مستقر هستند و علاوه بر این، تعداد چهار فروند بالگرد و ۱۳۱ دستگاه انواع ماشین آلات به گلستان اعزام شده است.

رزم حسینی بیان کرد: ۲۰ دستگاه کفی، ۴۰ دستگاه پل توسط ارتش، پنج بیل بکهو، ۱۰ بیل زنجیری، یک تریلی لوازم التحریر، یک اکیپ از بهزیستی، پنج اکیپ از دانشگاه علوم پزشکی هم به استان گلستان اعزام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با همکاری تولیت آستان قدس رضوی روزانه پنج هزار پرس غذا بین سیلزدگان توزیع خواهد شد.