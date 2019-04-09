اقدام آمریکا علیه سپاه خوی امپریالیستی آنان را برجسته ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب کارگزاران سازندگی ایران در خصوص اقدام خصمانه آمریکا و دونالد ترامپ در خصوص قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی بیانیه‌ای را صادر کرد.

در این بیانیه آمده است:‌ قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست «سازمان‌های تروریستی از نظر دولت ایالات‌متحده آمریکا» بار دیگر خوی امپریالیستی و مداخله‌جویانه حاکمیت این کشور را نزد جهان برجسته ساخت؛ هنجارشکنی‌های حقوقی دولت دونالد ترامپ البته بی‌سابقه نیست و همزاد این دولت است.

حزب کارگزاران سازندگی ایران در بیانیه خود تاکید داشته که ما معتقدیم مداخلات دولت‌های ایالات‌متحده آمریکا از ویتنام تا عراق مداخلاتی امپریالیستی بوده است که بستر حرکت‌های تروریستی را فراهم ساخته است. آمریکا با اشغالگری، کودتا و اقدام به ترور سران و رهبران کشورها برخلاف اصل اصیل دموکراسی؛ حاکمیت ملی کشورها در طول تاریخ معاصر جهان یکی از دولت‌های حامی تروریسم است و از این لحاظ صلاحیتِ اخلاقی و حقوقی محکومیت تروریسم را ندارد.



این بیانیه می‌افزاید:‌از سوی دیگر حمایت‌های استراتژیک و پیوندهای ایدئولوژیک دولت‌های آمریکا و اسرائیل نشان می‌دهد این رژیم به صورت راهبردی از تروریسم دفاع می‌کند؛ اقدام دولت آمریکا بدعتی آشکار در حقوق بین‌الملل و نقض اصل حاکمیت ملی کشورهاست که در اسناد جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.



در این بیانیه می‌خوانیم: تروریسم در حقوق بین‌الملل اقدامات غیرقانونی گروه‌های غیرقانونی علیه امنیت دولت‌های قانونی و شهروندان آنان است و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هر آنچه در دفاع از ملت ایران انجام داده است براساس تصمیمات حکومت قانونی ایران بوده است.



حزب کارگزاران سازندگی ایران خاطرنشان کرده که سپاه یک حزب یا فرقه سیاسی نیست که پاره‌ای از ایرانیان آن را بپسندند و پاره‌ای آن را نپذیرند سپاه یک نهاد و یک اداره از ادارات قانونی جمهوری اسلامی ایران است که مأموریت مرکزی آن دفاع از امنیت ملی ایران است و میان این مقصود و سیاست خارجی ایران پیوندی راهبردی برقرار است.



در این بیانیه آمده است: در تأسیس این نهاد همه جریان‌های سیاسی ایران از اصلاح‌طلب و اصولگرا نقش داشته‌اند و «کهنه پاسداران» ایرانی در جریان اصلاح‌طلب همواره به عضویت خود در این نهاد افتخار کرده‌اند. این جریان‌های سیاسی حتی هنگامی که به نقد برخی رفتارها و روندها در ادوار مختلف پرداخته‌اند اصل نهاد سپاه و کلیت تاریخ آن در دفاع از ایران و اسلام را ستوده‌اند.



بیانیه حزب کارگزاران سازندگی ایران تصریح داشته است:‌ بدون شک این اعلامیه دولت آمریکا نتیجه عکس خواهد داد و وحدت ملی در ایران را تقویت خواهد کرد و به حاکمیت این کشور خواهد آموخت که در روان‌شناسی سیاسی ایرانیان تجدید نظر کنند و به مشورت تروریست‌ها گوش ندهند.



این بیانیه تاکید دارد:‌ آمریکایی‌ها چنان فریب این گروه‌های تروریستی و شبه‌تروریستی را خورده‌اند که از یاد برده‌اند در فقدان حضور سپاه ایران در عراق، سوریه و افغانستان و عدم تأمین امنیت خلیج‌فارس و تنگه هرمز از سوی این نهاد با چه بحران‌های امنیتی مواجه می‌شوند. اقدام آمریکا با توجه به سیر تحریم‌های قبل، اقدامی تبلیغاتی و فاقد آثار مؤثر سیاسی و حقوقی است و حتی از نظر اقتصادی چیزی بر تحریم‌های قبلی نخواهد افزود و گرچه در کوتاه‌مدت از لحاظ روانی می‌تواند آثاری بر بازار و افکار عمومی بگذارد اما در ادامه به ابزار دولت آمریکا برای چانه‌زنی بدل خواهد شد.



اعضای این حزب اصلاح‌طلب در بیانیه خود آورده اند که ما معتقدیم دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت همه‌جانبه از نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و انجام اقدامات متقابل حقوقی، سیاسی و تبلیغی نباید فریب آمریکا را بخورد و طمع آمریکا به تقویت رادیکالیسم را برای قرار دادن ایران در موقعیت تنش را ناکام سازد و «با اقتدار و اعتدال» با این عملیات روانی آمریکا برخورد کند.



این بیانیه می‌افزاید:‌ دولت آمریکا قصد دارد برگ‌های خود برای اعمال فشار علیه ایران را بیشتر کند، اما ما باید دست حریف را بخوانیم و نه از موضع ضعف که از موضع قوت تبلیغات دولت آمریکا را خنثی کنیم.



در این بیانیه می‌خوانیم: افشایِ ماهیت تروریستی مشاوران دولت ترامپ، سابقه مداخله‌جویی این کشور و توضیح مبارزات ضدتروریستی دولت ایران علیه تروریست‌های داخلی و خارجی و تقویت موقعیت ملی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نهادی عمومی و فراجناحی و متعلق به همه ملت ایران از سوی نویسندگان و نخبگان و نیز سرداران و سران این نهاد یک ضرورت تاریخی است.

در پایان این بیانیه آمده است: واکنش به اقدام ترامپ می‌تواند این دستاورد مثبت را داشته باشد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در موقعیت حقوقی، قانونی، ملی و میهنی خویش تثبیت کند و آن را بر فراز افکار و افراد و جناح‌های سیاسی بنشاند که این سپاهِ ایران است؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران.