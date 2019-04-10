ظرفیت توریسم درمانی خراسان جنوبی مورد توجه افغانستان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شهرکی سه شنبه شب در جلسه توسعه صادرات خراسان جنوبی از فعالیت ۲۷ هزار واحد صنعتی در استان خبر داد و افزود: بیش از ۹۰ هزار نفر در این واحدها مشغول به کار هستند.

وی ادامه داد: این واحدهای صنفی با بیش از ۸۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در خراسان جنوبی فعالیت دارند.

شهرکی با اشاره به فعالیت بازارچه مرزی خراسان جنوبی اظهار کرد: این استان دارای چهار بازارچه مرزی بوده که تنها یک بازارچه از آن فعال و سه بازارچه غیر فعال است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار کرد: این استان آمادگی دارد ۱۰۰ درصد محصولات خوراکی و ۵۰ درصد محصولات غیر خوراکی به افغانستان را صادر کند.

شهرکی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه خراسان جنوبی بیان کرد: وجود ۴۵ نوع ماده معدنی، ۷۶ درصد زغال کشور در خراسان جنوبی و تولید ۱۵۰ هزار متر مربع فرش از جمله مزیت‌های این استان کویری است.

وی با اشاره به محصولات استراتژیک خراسان جنوبی ادامه داد: کسب ۱۰ رتبه در محصولات کشاورزی از رتبه‌های یکم تا دهم تنها گوشه‌ای از ظرفیت‌های خراسان جنوبی است.

وی با اشاره به ممنوعیت صادراتی چند قلم کالای صادراتی در سال گذشته، بیان کرد: این امر آمار ترانزیت در سال گذشته را کاهش چشمگیری داد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین مشکلاتی ناشی از برگشت ارز و تعطیلی سایر بازارچه‌های مرزی استان آمار ترانزیت استان را کاهش داد که نیاز به پیگیری دارد.

وی خواستار به حداقل رساندن ممنوعیت صادراتی از سوی دولت افغانستان شد و اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه تخصصی در افغانستان توسط خراسان جنوبی از دیگر خواسته‌های بخش خصوصی استان است.

شهرکی همچنین خواستار انتخاب رایزنان بازرگانی از بین تجار موفق، استفاده مردم افغانستان از ظرفیت توریسم درمانی در استان، تعرفه ترجیحی و بازگشایی سه بازارچه خراسان جنوبی شد.