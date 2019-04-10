تعویق یک ساله برگزیت بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا در دعوتنامه خود به اعضای اتحادیه اروپا به منظور شرکت در نشست ویژه امروز با موضوع برگزیت آورده است: برگزیت هنوز به اجرا در نیامده و راهی جز تعویق وجود ندارد.

وی در ادامه آورده است: در حالی که اروپا و انگلیس خواهان برگزیت بر اساس توافق هستند باید این مسیر را به واسطه موافقت جمعی برای تعویق در پیش گرفت.

رئیس شورای اروپا با اشاره به درخواست نخست وزیر انگلیس مبنی بر تعویق برگزیت تا پایان ماه ژوئن اظهار داشت: تعویق طولانی مدت برگزیت تنها یک راه دارد و آن ارائه یک برنامه دقیق و مدون از سوی دولت انگلیس است.

تاسک افزوده است: تعویق برگزیت می‌تواند تا یکسال دیگر به طول انجامد مشروط بر ارائه گزارش زمانبندی شده و مبسوط که لندن در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار اروپا قرار دهد.