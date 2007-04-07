آیه روز:
انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم یتوکلون .
مؤمنان، فقط کسانى هستند که چون یاد خدا شود ، دل هایشان ترسان می شود، وهنگامی که آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان می افزاید ، و بر پروردگارشان توکل می کنند .
سوره انفال، آیه 2
احادیث امروز:
حضرت رسول (ص):
افضل الدینار دینار ینفقه الرجل علی عیاله .
بهترین پولها پولی است که انسان برای نان خواران خود خرج می کند .
سنن ترمذی ، کتاب البر و الصله ، ح 1889
امام حسین (ع):
لا تفرح الا بما نلت من طاعة الله .
برای هیچ نعمتی به جز نعمت فرمانبرداری خدا شاد نشو .
اعیان الشیعه ، ج 1، صفحه 621
حضرت علی (ع) در نهج البلاغه:
عجبت لمن یقنط و معه الاستغفار .
تعجب می کنم از کسیکه نومید می شود در حالیکه استغفار با او است .
امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه:
و الحمد لله الذی لو حبس عن عباده معرفة حمده علی ما ابلاهم من مننه المتتابعة ، و اسبغ علیهم من نعمه المتظاهرة ، لتصرفوا فی مننه فلم یحمدوه ، و توسعوا فی رزقه فلم یشکروه .
و سپاس خدای را که اگر بندگانش را از شناختن سپاسگزاری خود بر نعمتهای پی در پی که به ایشان داده و بخششهای پیوسته که برای آنها تمام گردانیده باز می داشت ( امر نفرموده بود که شکر نعمتهایش بجا آورند ) هر آینه نعمتهایش را صرف نموده او را سپاس نمی گزاردند ، و در روزی که عطا فرموده فراخی می یافتند و شکرش به جا نمی آوردند .
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