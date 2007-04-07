آیه روز:

انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم یتوکلون .

مؤمنان، فقط کسانى هستند که چون یاد خدا شود ، دل هایشان ترسان می شود، وهنگامی که آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان می افزاید ، و بر پروردگارشان توکل می کنند .

سوره انفال، آیه 2

احادیث امروز:

حضرت رسول (ص):

افضل الدینار دینار ینفقه الرجل علی عیاله .

بهترین پولها پولی است که انسان برای نان خواران خود خرج می کند .



سنن ترمذی ، کتاب البر و الصله ، ح 1889

امام حسین (ع):

لا تفرح الا بما نلت من طاعة الله .

برای هیچ نعمتی به جز نعمت فرمانبرداری خدا شاد نشو .



اعیان الشیعه ، ج 1، صفحه 621

حضرت علی (ع) در نهج البلاغه:

عجبت لمن یقنط و معه الاستغفار .

تعجب می کنم از کسیکه نومید می شود در حالیکه استغفار با او است .

امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه:

و الحمد لله الذی لو حبس عن عباده معرفة حمده علی ما ابلاهم من مننه المتتابعة ، و اسبغ علیهم من نعمه المتظاهرة ، لتصرفوا فی مننه فلم یحمدوه ، و توسعوا فی رزقه فلم یشکروه .

و سپاس خدای را که اگر بندگانش را از شناختن سپاسگزاری خود بر نعمتهای پی در پی که به ایشان داده و بخششهای پیوسته که برای آنها تمام گردانیده باز می داشت ( امر نفرموده بود که شکر نعمتهایش بجا آورند ) هر آینه نعمتهایش را صرف نموده او را سپاس نمی گزاردند ، و در روزی که عطا فرموده فراخی می یافتند و شکرش به جا نمی آوردند .