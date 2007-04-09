آیه روز:

قَد خسر الذین کذبوا بلقَاء الله حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قَالواْ یا حسرتنا على ما فرطنا فیها وهم یحملون أوزارهم على ظهورهم الا ساء ما یزرون .

کسانى که پاداش و مقام قرب خدا را تکذیب کردند ، یقیناً دچار زیان شدند . هنگامی که قیامت به طور ناگهان و غافلگیرانه به آنان رسد می گویند اى بر ما دریغ و افسوس که نسبت به تکالیف و وظایف شرعى خود کوتاهى کردیم و آنان بار سنگین گناهانشان را بر دوش می کشند.آگاه باشید ! بد بارى است که بر دوش خواهند کشید .

سوره انعام، آیه 31

احادیث امروز:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

ان افضل الصدقة الصدقة علی ذی الرحم الکاشح .

همانا بهترین صدقه ها آن است که به خویشاوندی که دشمن توست چیزی بدهی .

مسند احمد ، باقی مسند الانصار ، ح 22430

امام حسین(ع):

من دلائل العالم انتقادة لحدیثه و علمه بحقائق فنون النظر.



از نشانه های عالم ، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است .

بحارالانوار،ج 78 ، ص119

امام علی (ع) در نهج البلاغه:

من ترک قول "لا ادری" اصیبت مقاتله .

کسیکه جمله نمی دانم را ترک کند خود را به کشتن خواهد داد .(اظهار اطلاع در همه چیز سبب گمراهی و گمراه ساختن و مایه هلاکت دنیا و آخرت خواهد شد) .



امام سجاد (ع) در نهج ابلاغه:

امام سجاد(ع):

و الحمد الله الذى من علینا بمحمد نییه صلى الله علیه و اله - دون الامم الماضیة، والقرون السالفة، بقدرته التى لاتعجز عن شى‏ء و ان عظم، و لایفوتها شىء و ان لطف .

سپاس خدایى را که بر ما منت نهاد به وجود محمد (ص) در میان امت‏هاى گذشته و قرون سپرى شده، به قدرت و توانى که از هیچ چیز هر چند بزرگ، ناتوان نباشد، و هیچ چیز هر چند کوچک از نظرش نهان نماند.