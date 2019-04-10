اجرای محورهای گام دوم انقلاب با تمام توان در دادگستری زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در دیدار با ائمه جمعه استان، از حمایت‌های معنوی ائمه جمعه از دستگاه قضائی استان زنجان تقدیر کرد و افزود: دستگاه قضائی نیازمند حمایت‌های ارزشمند همه علما، خصوصاً ائمه جمعه در انجام وظایف و اجرای عدالت در جامعه است.

وی بابیان اینکه بروز برخی مشکلات و همچنین زمینه تشکیل پرونده‌ها در محاکم متأثر از مسائل فرهنگی، سبک زندگی و معاشرت مردم است، اظهار کرد: تبیین و آگاهی مردم به مسائل فرهنگی و آشنایی با سبک زندگی نیازمند شتاب بیشتری است که نقش ائمه جمعه در این میان مهم و اثرگذار است.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان گفت: اجرای محورهای گام دوم انقلاب با جدیت و تمام توان در همه حوزه‌های دستگاه قضائی استان اجرا خواهد شد و البته اجرای هر کاری سختی خود را دارد، اما به سرانجام رساندن کار سخت با برکت است.

نیارکی با اشاره به انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه و تأکید ایشان بر مبارزه با فساد در کشور، تأکید کرد: دستگاه قضائی استان در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضائیه تمام تلاش خود را برای مبارزه با فساد در استان به کار خواهد بست چراکه معتقدیم با تحقق این امر کمک شایانی به اقتصاد کشور رونق تولید خواهد شد.