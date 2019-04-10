۲۲۰ خانواده در خراسان شمالی متقاضی فرزند خواندگی هستند

اسماعیل قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به علت تعداد کم کودکان زوجین بسیاری در نوبت سرپرستی کودک هستند، اظهار کرد: آمار افراد متقاضی فرزندخواندگی در استان چندین برابر تعداد کودکانی است که در مراکز بهزیستی نگهداری میشوند.
قربانی افزود: طی سال گذشته ۲۱ کودک تحویل متقاضیان فرزند خواندگی داده شده است.
وی درباره اینکه خانوادهها بیشتر متقاضی چه نوع فرزندی هستند، بیان کرد: خانوادهها برای انتخاب فرزند دختر و یا پسر همتراز هستند.
مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی تصریح کرد: معمولاً سن کودکان تحویل داده شده در رده سنی صفر تا ۱۲ سالگی بوده است.
قربانی درباره شرایط پذیرش فرزندخواندگی گفت: زوجینی که متقاضی فرزند خواندگی هستند باید پنج سال از زندگی مشترک آنان گذشته باشد و زوج یا زوجه داری سن ۳۰ سال به بالا باشند.
وی گفت: بر اساس قانون کودکان به خانوادههایی تحویل داده میشود که نابارور باشند و یا تعداد خانوار آنها کمتر از پنج نفر باشد و همچنین زوجه دارای عدم سو پیشینه، عدم اعتیاد، دارای سلامت روحی و روانی و عقد دائم باشند.
مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی مطرح کرد: متقاضیان فرزندخواندگی باید یک سوم اموال خود را به نام فرزند زده تا آینده فرزند تأمین شود.
قربانی ادامه داد: فرزند به صورت آزمایشی در مدت زمان ۶ ماه تحویل متقاضی داده میشود که طی این ۶ ماه اگر خانواده از همه لحاظ قوانین دارای شرایط شد برای شناسنامه فرزند به مراکز قضائی مراجعه میکند.
وی افزود: همچنین اگر متقاضی، خانمی باشد که خود سرپرست بوده و دارای سن ۳۰ سال باشد میتواند متقاضی فرزند دختر باشد.
مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی گفت: تمام کودکانی که در مراکز نگهداری میشوند دارای خانوادههای بد سرپرست یا بی سرپرست هستند که سازمان ملزم است در خصوص تحویل کودک به متقاضیان شرایط و قوانین را سخت و جدی بگیرد تا مشکلی برای کودک ایجاد نشود.
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