عدم تطبیق بودجه پژوهشی با سند چشم انداز نگران کننده است / سرعت قطار پژوهش کند خواهد شد

رئیس مرکز رشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: "زمانی که مراکز پژوهشی نتوانند به اندازه ظرفیت های خود هزینه کنند، طبعا باید کمتر هم فعالیت کنند که در این صورت با 2 راه مواجه می شوند. یا باید راه چانه زنی را پیش بگیرند و یا اینکه در هزینه ها دقت زیادی را لحاظ کنند تا بتوانند عدم تطبیق بودجه پژوهشی با سند چشم انداز 20 ساله نظام را جبران کنند."

دکتر جلیل خاوندکار در حالی که مراکز رشد و فناوری را متکی به نتایج تحقیقات دانست، گفت: "چنانچه در بودجه پژوهشی تجدید نظری صورت نگیرد در آینده با اتفاق نامبارکی مواجه خواهیم شد که این اتفاق معادل با کم کار شدن یا در شرایطی دیگر معادل تعطیلی روند رو به رشد مراکز رشد و فناوری است."

وی یادآور شد: "مراکز رشد و فناوری از نتایج هر پژوهشی نمی توانند استفاه کنند بلکه صرفا نتایج پژوهش هایی برای آنها دارای اهمیت است که می توانند به فناوری و فناوری های مبتنی بر بازار منجر شوند. تعداد اندکی از حجم انبوه پژوهش هایی که انجام می شوند از قابلیت تولید ثروت برخوردار است، بنابراین باید پژوهش های زیادی انجام شوند تا بتوان گلچینی از آنها را در راستای حرکت رو به جلوی مراکز رشد و فناوری به کار بست."