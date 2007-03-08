الهلال در ثانیه آخر کم آورد / قدرت نمایی ژاپنی ها

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا روز گذشته با برگزاری 13 بازی در گروه های هفتگانه پیگیری شد.

علاوه بر توقف تیم مدعی الهلال نکته جالب توجه در این بازیها اقتدار تیمهای ژاپنی در مصاف با رقبای آسیایی بود که با برتری برابر حریفان گام اول را محکم برداشتند.

* نتایج کامل هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در گروه های هفتگانه به شرح زیر است:

گروه A:

* الریان قطرصفر - الوحده امارات یک

* العربی کویت صفر- الزورا عراق یک

جدول رده بندی : 1- الوحده امارات 3 امتیاز، 2- الزورا عراق 3 امتیاز، 3- العربی کویت بدون امتیاز، 4- الریان قطر بدون امتیاز

گروه B:

* الهلال عربستان یک - الکویت کویت یک

جدول رده بندی : 1- الهلال عربستان یک امتیاز، 2- الکویت کویت یک امتیاز، 3- پاختاکور ازبکستان بدون امتیاز

گروه C:

* النجف عراق صفر- نفتچی ازبکستان یک

* الکرامه سوریه 2 - السد قطر یک

جدول ردبندی : 1- الکرامه سوریه 3 امتیاز، 2- نفتچی ازبکستان 3 امتیاز، 3- السد قطر بدون امتیاز، 4- النجف عراق بدون امتیاز

گروه D:

* سپاهان ایران 2 - الاتحاد سوریه یک

* العین امارات صفر- الشباب عربستان 2

جدول رده بندی : 1- الشباب عربستان 3 امتیاز، 2- سپاهان ایران 3 امتیاز، 3- الاتحاد سوریه بدون امتیاز، 4- العین امارات بدون امتیاز

گروه E:

* شانگهای شن هوا چین یک - سیدنی استرالیا 2

* اوراوا ژاپن 3- پرسیک کدیری اندونزی صفر

جدول رده بندی : 1- اوراوا ژاپن 3 امتیاز، 2- سیدنی استرالیا 3 امتیاز، 3- شانگهای شن هوا چین بدون امتیاز، 4- پرسیک کدیری اندونزی بدون امتیاز

گروه F:

* آرمالانگ اندونزی یک - کاوازاکی فرونتال ژاپن 3

* بانکوک یونیورسیتی تایلند صفر- چونام دراگون کره جنوبی صفر

جدول رده بندی : 1- کاوازاکی فورنتال ژاپن، 2- بانکوک یونیورسیتی یک امتیاز،3- چونام دراگون کره جنوبی یک امتیاز، 4- آرمالانگ اندونزی بدون امتیاز

گروه G:

* سئونگنام کره جنوبی 4- دونگ تام لانگ ویتنام یک

* آدلاید استرالیا صفر- شاندونگ چین یک

جدول رده بندی : 1- سئونگنام کره جنوبی 3 امتیاز، 2- شاندونگ چین 3 امتیاز، 3- آدلاید استرالیا بدون امتیاز، 4- دونگ تام لانگ بدون امتیاز