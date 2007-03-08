خط تولید خودروی سمند در سوریه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دمشق، دقایقی پیش نخستین کارخانه خودروسازی در سوریه با حضور بشار اسد رئیس جمهور این کشور و دکتر پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور کشورمان افتتاح شد.

این کارخانه خودروسازی که سیامکو نام دارد ، با سرمایه گذاری مشترک 60 میلیون دلاری تهران و دمشق راه اندازی شده است.

ظرفیت تولید سمند ایرانی در سوریه قرار است در مرحله نخست 10 هزار دستگاه در سال و در مرحله بعد به 30 هزار دستگاه در سه شیفت کاری برسد.

در مراسم افتتاح خط تولید خودروی سمند در سوریه علاوه بر منوچهر منطقی مدیر عامل شرکت ایران خودرو و علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن تعدادی از مقامات سوری نیز حضور داشتند.

هم اکنون پرویز داوودی و بشار اسد در حال بازدید از بخشهای مختلف این کارخانه می باشند. قرار است بشار اسد رئیس جمهور سوریه با آزمایش سمند ایرانی نخستین استفاده کننده از این خودرو باشد.

معاون اول رئیس جمهور کشورمان پس از افتتاح خط تولید خوروی سمند در دمشق با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو خواهد کرد.