سربازان آمریکایی در غرب خاورمیانه خواب خوش نخواهند داشت

سیدجواد ساداتی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اقدام اخیر ترامپ نشان دهنده اثرگذاری حداکثری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مبارزه با تروریسم بود، اظهار داشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از روز تشکیل در مبارزه با تروریسم در صف اول گام را برداشته است در حالی که آمریکا در منطقه ایجاد کننده تروریسم و عامل ناامنی در منطقه خاورمیانه بوده است.

وی با بیان اینکه دولت آمریکا همیشه حامی تروریسم بوده است، افزود: در دنیا جای ظلم و استکبار عوض شده است به نحوی که کسانی که ندای مبارزه با تروریسم را سر می‌دهند، خود ایجادکننده تروریسم هستند و اقدام شورای عالی امنیت ملی در مقابل اقدام آمریکا نسبت به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام قابل قبولی بوده است.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس در آینده نزدیک برای مقابله با اقدامات آمریکا ۱۴ طرح را آماده و به تصویب می‌رساند، ابراز داشت: نمایندگان مجلس به آمریکایی‌ها نشان می‌دهند که مجلس با لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی اقدامات مناسب را انجام می‌دهند تا کم و کاستی‌های گذشته را جبران کنند.

وی با بیان اینکه سربازان آمریکایی در غرب خاورمیانه از این پس خواب خوش را نمی‌بینند، گفت: این اقدامات نابخردانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در قبال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باعث شد تا تمامی منطقه غرب خاورمیانه از این پس برای سربازان آمریکایی منطقه‌ای کاملاً ناامن تلقی و خواب خوش از چشمانشان ربوده شود.