نمایندگان مجلس خواستار بررسی مجدد تعیین قیمت بنزین شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد رضا باهنر رئیس جلسه علنی صبح امروز معتقد است بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، تشخیص رئیس جلسه ارجح شناخته می شود ، مگر اینکه خود رئیس در نظر خود تجدید نظر کند وگرنه ، تذکر و اخطار نمایندگان نسبت به نظر وی ، حتی با تعداد 289 نفر وارد نیست .

بحث و بررسی بر سر این موضوع همچنان ادامه دارد و تاکنون بیش از 10 نفر از نمایندگان طی اخطار و تذکر آئین نامه ای اعتراض خود را نسبت به این رویه اعلام کرده اند.

در نهایت باهنر با حذف بخشی از این تبصره مصوب، توسط نمایندگان در جلسه روز گذشته مبنی بر " قیمت فروش بنزین مازاد بر سهمیه بندی به گونه ای تعیین خواهد شد که یارانه بنزین وارداتی در سال 86 بیش تر از مبلغ بیست و دوهزار و دویست پنچاه میلیارد ریال نشود " موافقت کرد و گفت : این دو خط را که درگزارش کمیسیون به تصویب رسید ، محذوف در نظر می گیریم .

گفتنی است، پس از اعلام نظر با هنر، برخی نمایندگان در اعتراض به این نظر باهنر، خواستارطرح تذکر و اخطار قانون اساسی شدند اما باهنر بدون توجه به این اعتراضات ، اعلام کرد هیات رئیسه وارد بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 86 شود.

باهنر در پاسخ به اعتراض کنندگان گفت: پس از جلسه در این خصوص صحبت می کنیم .

خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام می شود .