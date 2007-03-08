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۱۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۲۱

در نامه‌ای به حداد عادل؛

رئیس دانشگاه پیام نور خواستار توجه ویژه مجلس در تخصیص بودجه این دانشگاه شد

در پی اعلام حمایت بیش از 230 تن از نمایندگان ملت از برنامه‌های دانشگاه پیام نور در زمینه توسعه خدمات آموزشی در اقصی نقاط کشور ، رئیس این دانشگاه در نامه ای به رئیس مجلس، توجه ویژه در تخصیص بودجه سالیانه دانشگاه جهت خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر به مناطق محروم و مستضعف را خواستار شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علیرضا علی احمدی رئیس دانشگاه پیام نور در این نامه ضمن تقدیر مسئولان این دانشگاه از حمایت های مادی و معنوی رهبر معظم انقلاب ، رئیس جمهور و مجلس هفتم از توسعه آموزش عالی در کشور، آورده است: مسئولان دانشگاه پیام نور وظیفه خود می دانند خدمتگزاری خود را به مردم خوب و جوانان عزیز ایران اسلامی با ارتقای کیفی دانشگاه و توسعه کمی و تنوع بخشی به شیوه های آموزش عالی بیش از پیش تحقق بخشند.

علی احمدی در این نامه ابراز امیدواری کرده است با عنایت خداوند ، مرزهای دانش گسترده و درهای دانشگاه به روی همه جوانان مستعد و صاحب عزم و اراده برای تحصیلات عالیه گشوده شود تا شاهد شکوفایی استعدادهای نهفته برای خدمت به همنوعان ودستیابی به ایرانی آباد و مردمی سرافراز در پناه جمهوری اسلامی باشیم.

کد مطلب 458682

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