تولید دوربین عکاسی در عمق آب با الهام از ماهی برقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این ماهی از توانایی خاصی برای تبدیل انرژی الکتریکی بدن خود به ابزار شناسایی محیطی برخوردار است و محققان با استفاده از همین قابلیت دوربین تصویربرداری زیرآبی جدیدی طراحی کردهاند.
ماهی یادشده پیل ماهی پیتر نام دارد و چشمهای آن از توانایی زیادی برای دیدن محیط اطراف برخوردار نیستند. از همین رو، ماهی مذکور با ارسال پالس های الکتریکی به محیط اطراف، موانع موجود را شناسایی میکند. پالس های یادشده ۸۰ بار در ثانیه از دم آن متصاعد شد و در بازگشت به ماهی کمک میکنند برآوردی مناسب از شرایط محیطی اطراف به دست آورد و شکل و ابعاد هر آنچه در اطرافش قرار دارد را درک کند.
محققان با بررسی این پالسها، نمونه اولیه دوربینی را تولید کردهاند که میتواند از محیط اطراف خود تصاویر الکتریکی تهیه کند. این دوربین برای عکاسی در عمق آب که نور بسیار اندکی به آن می تابد و همین طور عکس گرفتن در آبهای غیرپاکیزه و گل آلود قابل استفاده است.
دوربین مذکور با استفاده از مجموعهای از الکترودها، میدان مغناطیسی الکتریکی ضعیفی را به دور خود ایجاد میکند و ابعاد و حجم و فاصله اشیای مختلف را به همین شکل اندازه گیری کرده و تصویر نهایی را خلق میکند. دوربین یادشده میتواند هر شیء را در زیر آب شناسایی کند و حتی تشخیص دهد کدام شیء در حال حرکت است.
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