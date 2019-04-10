اقدام آمریکا علیه سپاه تنش زا و تحریک آمیز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، سازمان بدر عراق اقدام اخیر آمریکا مبنی بر درج نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه های تروریستی را محکوم کرد.

این سازمان در بیانیه ای با اعلام این مطلب افزود: تروریستی خواندن سپاه از سوی واشنگتن یک اقدام تنش زا غیر قابل توجیه و تحریک آمیز است.

در ادامه بیانیه گفته شده است که اقدام ضد ایرانی واشنگتن در واقع به نوعی زیر پا گذاشتن منشورها و معاهدات بین المللی است. ما انزجار خود را از این تصمیم آمریکا ابراز و تاکید می کنیم که روش استکباری در تعامل با کشورهای دنیا که در نگاه سیاسی خود با واشنگتن اختلاف دارند تنها به افزایش تنفر منجر خواهد شد.

در ادامه بیانیه آمده است اگر این روش از سوی آمریکا ادامه پیدا کند، واشنگتن تمامی کشورهایی را که با نظرش مخالف هستند در فهرست گروه های تروریستی قرار خواهد داد و این تصمیمات به سرنوشت تصمیماتی دچار خواهد شد که پیش از این علیه حزب الله لبنان و سایر گروه های مقاومت اتخاذ شد و باعث حمایت و تایید مردمی این گروه ها شد.