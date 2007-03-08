به گزارش خبرنگار مهر، در دومین مجمع عمومی فوق‌العاده خانه احزاب که صبح امروز برگزار شد، برخی سران احزاب و اعضای شورای مرکزی خانه احزاب حضور داشتند، در خصوص مطالب و موضوعاتی از جمله اصلاح اساسنامه، پرداخت یارانه احزاب، ضرورت پرهیز از اختلاف و تقویت همدلی اعضای خانه احزاب ، لزوم حفظ استقلال خانه احزاب و جلوگیری از دخالت دولت در امور آن بحث و تبادل نظر شد.

حسین کاشفی نایب رئیس خانه احزاب در این مراسم با اشاره به حضور خود در چهارمین اجلاس عمومی احزاب آسیایی که در سئول کره جنوبی برگزار شد، گفت: در این اجلاس قرار شد در سال 2010 اجلاس عمومی احزاب آسیایی در ایران و در سال 2008 در پاکستان برگزار شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش، افزود: در خصوص اینکه چرا برخی در جلسات خانه احزاب شرکت نمی کنند، با افرادی همچون غفوری فرد، امیری، بادامچیان ، عسگراولادی و بهزاد نبوی، شیخیانی، موسوی تبریزی و کاشفی مذاکراتی صورت گرفته و اکنون این موضوع تا حدی حل شده است.

حبیب الله عسگراولادی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی نیز در این مراسم گفت: انسانهای دارای هدف، عقیده و استراتژی واحد، معمولا احزاب را در یک مجموعه مشخص تشکیل می دهند و اما همچنین احزاب وقتی در راستای یک هدف عمومی تری قرار می گیرند با یکدیگر تفاهم می کنند و در یک راه قرار می گیرند، هر چند که از لحاظ مبانی با هم تفاوت هایی نیز داشته باشند ولی گاهی برای جلوگیری از ضرر آینده و هدفی والاتر، در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

وی در این راستا به انتخابات 24 آذر اشاره کردو افزود: احزاب در انتخابات برای دست یافتن به هدفی مهم در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

عسگراولادی تصریح کرد: برای حفظ منافع ملی و راهیابی به صحنه های تصمیم سازی، احزاب باید یگانگی ویژه‌ای داشته باشند که اساسنامه خانه احزاب برای همین منظور است .

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اظهار داشت: وجود برخی اختلافات در خانه احزاب، باعث شده تحزب در کشور منفی جلوه کند و مسئولان هر جا کم می آورند و در بن بست قرار می گیرند، حزب و تحزب را مورد حمله قرار دهند و این اخطاری به همه ما است که باید برای حفظ تحزب و شئون احزاب برخی اختلافات را کنار بگذاریم و بر طبق اساسنامه پیش برویم.

وی ادامه داد: اگر مشکلاتی وجود دارد افراد می توانند همین جا آن را مطرح کنند.

عسگراولادی خطاب به حاضران در دومین مجمع عمومی فوق‌العاده خانه احزاب تاکید کرد: بهتر است منافع ملی کشورمان را با تعصبات تکه و پاره نکنیم چرا که همین جدایی ها و پراکندگی ها باعث می شود راحت تر به ما حمله کنند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه از عملکرد رسانه ها در این خصوص نیز انتقاد کرد و گفت: اگر خانه احزاب پایداری خود را با حضور همه احزاب حفظ کند می تواند جای خود را در تصمیم سازی کشور باز کند .

عسگراولادی ادامه داد: ما در مجموعه رشد می کنیم و نه در اتاق دربسته! و اگر احزاب درب اتاق فکرخود را ببندند، رشدی نخواهند داشت و ما در خانه احزاب اشکالی که تاکنون داشته ایم این بود که رفته رفته به سوی یک رقابت حذفی گام برداشتیم ، در صورتی که ما باید رفاقت داشته باشیم نه رقابت! و هنگامی که اساسنامه را مطالعه کردم، دریافتم که با این اساسنامه نمی توان رفتار حذفی داشت.

وی تاکید کرد: اساسنامه ما برای قدرت نمایی احزاب نیست بلکه برای توجه به حفظ شان احزاب در کشور است.

در بخش دیگری از دومین مجمع عمومی فوق العاده خانه احزاب ایران، بهزاد نبوی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با بیان اینکه حزب یکی از ارکان مهم مردم سالاری در کشور است، اظهار داشت: نبود حزب به معنای وجود دیکتاتوری است و به همین دلیل در کشورهای دیکتاتوری یا احزابی وجود ندارند و یا سیستم هایی برای حذف آنان وجود دارد.

وی گفت: ما تحزب را پس از انقلاب اسلامی در کشورمان تجربه کردیم و امام راحل نه تنها با احزاب مخالفت نمی کرد بلکه گاهی اوقات حتی خود حزب تشکیل می داد و شاید برخی نگران افزایش احزاب باشند ولی به عقیده من این موضوع اشکالی ندارد و نباید نگرانی از این بابت وجود داشته باشد.

نبوی ادامه داد: خانه احزاب یعنی باشگاه کلیه احزاب و هدف آن هم باید حفظ حقوق قانونی کلیه احزاب باشد و ما در این راستا با عسگراولادی و در یک مورد و آن تقویت احزاب و تخریب در کشور، ائتلاف کردیم و از احزاب قانونی چه راست و چه چپ دفاع خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: تقویت احزاب در انتخابات و تصمیم سازی را در کشور نباید فراموش کرد و فرقی هم نمی کند آن احزاب راست یا چپ باشد بلکه باید به اقبال عمومی مردم از آنان توجه کنیم.

عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اشاره به بحث یارانه احزاب نیز اظهار داشت: اگر ضابطه مشخصی در این رابطه وجود داشته باشد و بر طبق آن یارانه ها تعلق بگیرد، دیگر به این موضوع توجه نخواهد شد که کدام حزب همسوی دولت و کدامیک برخلاف دولت گام بر می دارد.

در بخش دیگری از این مراسم ، امرالله شیخیانی دیگر عضو خانه احزاب گفت: ما سعی می کنیم به عنوان پارلمان خانه احزاب در خصوص برگزاری انتخابات مجمع عمومی فوق العاده خانه احزاب، عمل کنیم.

در بخشی دیگری از این مراسم مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری تاکید کرد: ما امروز باید این پیام را به مجلس برسانیم که مجلسیان اگر مردم سالارانه فکر می کنند ، هسته اصلی مردم سالاری احزابند و از کل یارانه ای که دولت می دهد آیا ما حق یک چهلم این سوبسید را نداریم.

وی افزود: دخالت وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 در داخل احزاب را باید مسدود کنیم و لذا بهتر است 5 نفر به عنوان هیات داوری فارغ از آن چیزی که در اساسنامه است، وجود داشته باشد.

همچنین فاطمه راکعی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در این مراسم اظهار داشت: ما به ائتلاف بزرگ زنان در کشور نیازمند هستیم و اکنون مسائل زنان مهمترین مسائل در کشور ماست و لذا لازم است زنان مسلمان ایران در مقابل بوق های تبلیغاتی غرب بایستند.

وی افزود: دیدگاه فمنیستی رادیکال که به شدت فعال شده در میان زنان روشنفکر مسلمان جایگاهی ندارد و امیدواریم افراط و تفریط درباره زنان هر چه زودتر پایان باید.

در بخش دیگری از این مراسم مرتضوی کیاسری، عضو حزب جانبازان انقلاب اسلامی نیز گفت: زمزمه هایی از گوشه و کنار به گوش می رسد که برخی از احزاب چند رای داشته باشند و این شکل درست نیست، چرا که به این صورت مانع رشد احزاب خواهیم شد.

وی با انتقاد ازبه حد نصاب نرسیدن دومین مجمع عمومی فوق‌العاده خانه احزاب، افزود: در اینجا که دیگر دولت دخالتی نکرده و لذا این موضوع خیلی بد است که هنوز به حد نصاب نرسیده ایم.

در بخش دیگری از این مراسم غلامحسین امیری قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین نیز در سخنانی اظهار داشت: ما معتقدیم خانه احزاب نباید تنها به عنوان یک حزب مطرح باشد، بلکه باید باشگاه احزاب و جمع کننده کلیه احزاب باشد و در حقیقت مامنی برای احزاب باشد و احزاب آن را از آن خود بدانند.