به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر غلامعلی حداد عادل که صبح امروز پنجشنبه توسط دکتر محمد باقر بهرامی نماینده مردم اسد آباد در اولین جشنواره علمی فرهنگی بیدارگر قرائت گردید، بدین شرح است:

هر کس بخواهد با تاریخ تحول و تجدد فکری در دوران جدید در ایران و سایر کشورهای اسلامی آشنا شود، ناچار می باید بررسی اندیشه های سید جمال الدین اسد آبادی را در صدر مطالعات خود قرار دهد.

این شخصیت بزرگ، نه تنها با اندیشه های نوظهور غربی در زمانه خود آشنا بود و از خطری که استعمار و مادیگری کشورها و ملتهای مسلمان را تهدید می کرد، به خوبی آگاه بود ، بلکه از خطر غفلت و عقب ماندگی و تحجر و دوری از اسلام حقیقی و قرآنی نیز آگاه بود و دفع آن خطر را بدون رفع این عقب ماندگی ممکن نمی دانست.

سید جمال در راه پرپیچ و خم و تاریک روشن تجدد فکری اسلامی ، که هنوز هم با شدت و قوت در جهان اسلام ادامه دارد، پیشگام و پرچمدار بود.

در شخصیت وی هنوز وجوه و ابعاد ناشناخته گوناگونی وجود دارد که محققان را به تحقیق بیشتر فرامی خواند ، اما به جرات می باید گفت همه مصلحان جهان اسلام که پس از او در کشورهای اسلامی پدید آمده اند با اندیشه های او آشنا بوده و با واسطه یا بی واسطه از وی تاثیر پذیرفته اند.

نکوداشت این روحانی آگاه و مصلح سخت کوش ، که عمر خود را در راه بیداری مسلمانان در هجرت و جهاد سپری کرد بر همه مسلمانان و بویژه بر هموطنان و همشهریان او واجب و لازم است.

اینجانب با تاکید بر این حقیقت که سید جمال الدین اسد آبادی افتخار شهر اسد آباد و استان همدان و کشور ایران و جهان اسلام است، وظیفه خود می دانم از مردم اسد آباد و مدیران و مجریان این جشنواره که در بزرگداشت سید جمال الدین اسد آبادی برپا شد ، سپاسگزاری کنم.