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۱۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۰۲

/ در شهرستان محلات /

همایش شعر عاشورایی دانشجویان سراسر کشور پایان یافت

مراسم اختتامیه همایش شعر عاشورایی دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور در شهرستان محلات برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، این همایش که با محوریت عاشورا و نبوت برگزار شد از بین 164 اثر شعری 12 اثر پس از داوری داوران انتخاب و قرائت شد.

دبیر کمیته علمی همایش  صبح امروزدر مراسم پایانی این همایش گفت : آثار برگزیده  این همایش به همراه همایش قبلی در قالب یک کتاب چاپ و عرضه می شود. 

 حمید جدیدی با اشاره به استقبال دانشجویان از این گردهمایی هنری افزود : سروده‌های دانشجویان پیرامون سیره و شخصیت والای رسول گرامی اسلام، حماسه جاودانه عاشورا، سرور شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) و نیز طلب ظهور برای حضرت مهدی (عج) بود.

شهرستان محلات در جنوب شرق استان مرکزی واقع شده ‌است.

کد مطلب 458687

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