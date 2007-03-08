همایش شعر عاشورایی دانشجویان سراسر کشور پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، این همایش که با محوریت عاشورا و نبوت برگزار شد از بین 164 اثر شعری 12 اثر پس از داوری داوران انتخاب و قرائت شد.

دبیر کمیته علمی همایش صبح امروزدر مراسم پایانی این همایش گفت : آثار برگزیده این همایش به همراه همایش قبلی در قالب یک کتاب چاپ و عرضه می شود.

حمید جدیدی با اشاره به استقبال دانشجویان از این گردهمایی هنری افزود : سروده‌های دانشجویان پیرامون سیره و شخصیت والای رسول گرامی اسلام، حماسه جاودانه عاشورا، سرور شهیدان حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) و نیز طلب ظهور برای حضرت مهدی (عج) بود.

شهرستان محلات در جنوب شرق استان مرکزی واقع شده ‌است.