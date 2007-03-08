دانشگاهها با وجود کمبودها تلاش علمی خود را مضاعف می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که مسائل بودجه سال آینده دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و راهکارهای مناسب جهت صرفه جویی در هزینه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت، روسای دانشگاه ها ضمن تشکر از مجلس و دولت جهت تلاش در رفع کمبود و کسری بودجه دانشگاه ها اعلام کردند، از طریق تولید علم و فناوری در صف اول مبارزه با استکبار جهانی راه خود را ادامه می دهند و سختی ها و کمبودها، کوچکترین خللی در عزم آنها در مسیر توسعه علمی و تربیت نیروی متخصص ایجاد نمی کند.

روسای دانشگاه ها همچنین تاکید کردند: سایر سازمان ها و ارگان ها نیز با اتخاذ چنین شیوه ای خواهند توانست ترفندهای دشمنان را خنثی کرده و با عزم راسخ چشم انداز توسعه بیست ساله کشور را محقق سازند.