به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علا الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم که در حاشیه جلسه علنی امروز با خبرنگاران گفتگو می کرد، اظهار داشت: اجلاس بغداد در فضای اروپا بحث پررنگی دارد و اروپایی ها معتقدند حضور آمریکا و ایران در این اجلاس فرصتی است برای انجام مذاکره و تفاهم بین دو کشور است.

وی افزود: اروپایی ها همچنین تصور می کنند اجلاس عراق با توجه به تاثیر گذاری ایران در منطقه می تواند به حل بحران آن کشور و همچنین موضوع هسته ای ایران منتهی شود ولی آنچه برای ما اهمیت دارد این است که از حق مسلم خود کوتاه نخواهیم آمد و درک از فرصت ها برای تفاهم استفاده می کنیم اما فشارها در قالب قطعنامه به محوریت آمریکا خللی در تصمیم و اراده ما ایجاد نخواهد کرد.

خبرنگار از رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سوال کرد آیا امکان دارد هیات های ایرانی و آ مریکایی در حاشیه اجلاس بغداد به صورت مستقیم مذاکره کنند ، که وی پاسخ داد: این موضوع با توجه به عملکرد آمریکاییها مورد تردید و این بدگمانی و بد بینی وجود دارد که آمریکاییها خواستار عراقی آرام نیستند.

وی با اشاره به دعوت رسمی جلال طالبانی رئیس جمهور عراق از هیات ایرانی برای سفر به آن کشور در جهت حل بحران عراق و انجام این سفر که منجر به دستگیری هیات ایرانی توسط آمریکایی ها شد در عین حال متذکر شد: حضور هیات ایرانی در عراق و مسائل حاشیه ای و جنبی آن نیازمند یک بررسی دقیق است که با توجه به نقش شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه صورت می گیرد و قطعا در این زمینه بر اساس تصمیم جمعی عمل خواهد شد.

بروجردی در خصوص سفر خود و اعضای کمیسیون متبوعش به آلمان نیز توضیح داد: سفر کمیسیون امنیت ملی به آلمان یک سفر کمیسیونی بود که در چارچوب مجموعه همکاری پالمانی دو کشور صورت گرفت.

وی اضافه کرد: در دو سال گذشته 7 هیات پارلمانی از آلمان به کشورمان سفر کردند و دیپلماسی پارلمانی آلمان در سطح اروپا جایگاه ویژه ای دارد.

نماینده بروجرد با اشاره به دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با مسوولان پارلمانی و وزاری خارجه و کشور و بنیاد های موثر آلمان اظهار داشت: در این ملاقات ها مذاکرات خوبی صورت گرفت و با توجه به تلاشهای گسترده صورت گرفته از سوی غربی ها برای تهیه قطعنامه بعدی در خصوص موضوع هسته ای کشورمان مقامات آلمانی به عنوان رئیس اتحادیه اروپا و گروه 8 وعده دادند بکوشند از شدت قطعنامه علیه کشورمان کاسته شود.

بروجردی در پایان خاطرنشان کرد: در این سفر دو طرف تاکید کردند که بهترین راه برون رفت از بحران هسته ای مذاکرات است و مقامات آلمانی با تاکید بر لزوم تداوم مذاکرات لاریجانی و سولانا که در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ صورت گرفت اعلام کردند آلمان با صدور بیانیه ای در جهت حل مشکل هسته ای جمهوری اسلامی همه تلاش خود را به کار خواهد بست.