۱۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۴۴

عسگراولادی در جمع خبرنگاران :

تقویت احزاب به نفع نظام است

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، تقویت خانه احزاب توسط دولت را هم به نفع نظام و هم به نفع احزاب دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله عسگراولادی عضوشورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در حاشیه دومین مجمع عمومی فوق العاده خانه احزاب که صبح امروز با حضور برخی سران احزاب و شخصیت های سیاسی برگزار شد، در پاسخ به این سئوال که آیا قرار است از ورود احزاب کم تجربه ممانعت به عمل آید، اظهار داشت: چنین موضوعی به هیچ وجه مطرح نبوده و حتی همواره پیشنهادهایی مبنی بر بالا بردن تعداد اعضای شورای مرکزی نیز مطرح بوده است که اعضای شواری مرکزی 30 تن و اعضای علی البدل به 10 تن افزایش یابد.

وی در پاسخ به سئوالی در خصو ص برخورد دولت با رسانه ها، گفت: طبعا این مقوله یک موضوع دو طرفه است و در حقیقت باید برنامه ای وجود داشته باشد تا رسانه ها در چارچوبی که قانون اساسی مقرر کرده، گام بردارند.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: دولت نیز باید استقلال و آزادی احزاب و رسانه ها را رعایت و در تقویت آن بکوشد. 

