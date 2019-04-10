اعلام اسامی داوران و دبیر شورای پژوهش جشن هفته تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، قطب الدین صادقی، شهرام زرگر، محمد حسین ناصربخت و رحمت امینی داوران بخش پژوهش جشن هفته تئاتر هستند.

محمودرضا رحیمی دبیر شانزدهمین بزرگداشت روز جهانی تئاتر و روز ملی هنرهای نمایشی همچنین بهروز بختیاری را به عنوان دبیر علمی و مجید کریمی را به عنوان مسئول بخش پژوهش جشن تعیین کرد.

دبیر این جشن اعلام کرد تا کنون بیست و پنج عنوان چکیده مقاله به ستاد رسیده است که فهرست مقالات پذیرفته شده به زودی از طرف ستاد برگزاری اعلام خواهد شد.

شانزدهمین دوره جشن های خانه تئاتر، ویژه هفته گرامیداشت روز جهانی و روز ملی تئاتر به همت خانه تئاتر از ۷ تا ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۸ برگزار خواهد شد.