به گزارش خبرنگار مهر، احمد مستخدمی مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین روز چهارشنبه در جلسه‌ای که با حضور کارشناسان فنی آب و خاک سازمان برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اجرای طرح‌های آب و خاک و همچنین آبیاری تحت فشار اظهار کرد: در سال گذشته؛ از لحاظ اجرای تعهدات؛ جزو استان‌های برتر در اجرای طرح آبیاری تحت فشار بوده‌ایم.

احمد مستخدمی بر لزوم اهمیت تسریع در اجرای طرح‌های آب و خاک در استان تاکید کرد.

تشکیل جلسات دوره‌ای و هماهنگی درون بخشی در مدیریت آب و خاک و ارائه عملکرد دوره‌ای همکاران در خصوص پیشبرد اهداف مدیریت آب و خاک و همچنین برنامه ریزی لازم با زمان بندی مشخص در خصوص پروژه‌های مختلف آب و خاک از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

همچنین در خصوص پیگیری برای تخصیص ۲۵ میلیون متر مکعب آب از رودخانه شاهرود جهت اراضی شیبدار نیز مطالبی مطرح شد.