به گزارش خبرگزاری مهر، عملکرد سال ۱۳۹۷ وزارتخانه دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به همراه برنامههای آتی این وزارتخانه در سال ۹۸، عصر سه شنبه و در جلسهای جداگانه رئیس جمهور با امیرسرتیپ حاتمی وزیر دفاع مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه امیر حاتمی به تشریح دستاوردها و برنامههای اجرا شده در سال ۹۷ در حوزه عملیاتی تحت مدیریت وزارتخانه خود، به بررسی نیازها و برنامههای سال جاری پرداخت.
حسن روحانی در این جلسه با قدردانی از تلاشهای مستمر وزیر دفاع و ارائه رهنمودهایی برای اجرای سریعتر و روان تر برنامههای این وزارتخانه بویژه در چارچوب اولویتهای عمومی و تخصصی تعیین شده در پیوست حکم وزیر دفاع، تصریح کرد: به رغم تشدید فشارهای دشمنان ایران اسلامی، مسیر ما، رسیدن به قلههای علم و دانش، خودکفایی و نوسازی کشور است و این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد.
رئیس جمهور، امیر حاتمی را به تلاش بیش از پیش در مسیر تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی و شکوفایی کشور در همه حوزهها فراخواند و اظهار داشت: بی تردید دشمنان هرگز نمیتوانند جلوی پیشرفت ملت ایران را بگیرند و ملت ایران با وحدت و ایستادگی، به راه و اهداف خود پایبند بوده و به آن خواهد رسید.
وی با اشاره به افتتاح ۱۱۴ دستاورد جدید در عرصه فناوری و دانش هستهای توسط دانشمندان ایرانی در سالروز ملی فناوری هستهای، تاکید کرد: در همه حوزههای علمی و تخصصی روند پیشرفت و توسعه شتابان است و دشمنان دیر یا زود خواهند فهمید که سخت در اشتباه بودهاند و ابزارهایی همچون تحریم نمیتواند در روند پیشرفت و توسعه ایران اسلامی خللی جدی وارد کند.
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