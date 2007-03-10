دیکته کردن یکسان سازی نرخ سود بانکی ایراد دارد

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق گفت : اگرمکانیزم تعیین نرخ سود براساس ودر چارچوب قوانین پولی و بانکی، بانکداری اسلامی و بدون ربا تنظیم شود، اتوماتیک وار و بدون نیاز به هیچ اجباری از سوی بانک مرکزی، نرخ سود نه تنها یکسان می شود، بلکه رقابتی می شود و بانک ها در رقابت با یکدیگر به سمت کاهش نرخ سود می روند.

طهماسب مظاهری اضافه کرد : البته با تمام این شرایط نرخ سود هم یکسان نمی شود و مارجین ها و ما به التفاوت های کمی بین نرخ های سود بین بانک های دولتی و خصوصی خواهد بود که این مابه التفاوت ها حد فاصله های رقابت و بهره وری بین بانک ها است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد : در چنین شرایطی بانک ها قادر به افزایش بهره وری و کاهش هزینه های خود بوده و در نهایت انگیزه دریافت سود کمتری از مشتری در مقابل پرداخت تسهیلات خواهند داشت.

وی ادامه داد : یکسان سازی نرخ سود بانکی در نتیجه دیکته کردن توسط بانک مرکزی امکانپذیر است، اما اصل دیکته کردن ایراد دارد.

مظاهری در پاسخ به این سوال که آیا یکسان سازی نرخ سود از طریق دیکته کردن توسط بانک مرکزی با آزادی عمل بانک های خصوصی منافاتی ندارد، گفت : بر روی کره زمین هیچ چیزی آزاد نیست و نباید هم آزاد باشد و اگر آزاد باشد اشتباه است.

وی با تاکید بر این که آزادسازی به معنای رها سازی قابل توصیه نیست، اظهارداشت : آزادسازی به معنای ارائه چارچوب توسط بانک مرکزی به بانک ها است و این چارچوب باید بر مبنای بانکداری بدون ربا و در قالب قانون پولی و بانکی باشد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اصل دانستن بانکداری بدون ربا، گفت: با اصل بودن بانکداری بدون ربا بانک ها مجاز به ورود به محدوده ربوی نیستند و درعین حال نیز عمل کردن بانک ها در محدوده و چارچوب قانون پولی و بانکی، آزادی عمل و رقابت میان بانک ها را شدت می بخشد.

وی عمل کردن سیستم بانکی در چارچوب قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا را راه حل دانست و افزود: اگر عملیات بانکی بر اساس این راه حل صورت نگیرد، به همان روش دیکته کردن خواهیم رسید.