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۲۱ فروردین ۱۳۹۸، ۱۲:۲۶

فرماندار رامسر:

اقدام خصمانه آمریکا به ارزش های سپاه افزوده است

اقدام خصمانه آمریکا به ارزش های سپاه افزوده است

رامسر - فرماندار رامسر با بیان اینکه اقدام خصمانه ترامپ به ارزش‌های سپاه افزوده است گفت: سپاه همواره در کنار ملت است و به آن افتخار می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر محمد آزاد پیش ازظهر چهارشنبه در دیدار با فرمانده سپاه رامسر با بیان اینکه در زمان جنگ دشمن با همه امکانات به کشور ما حمله کرد و بسیج و سپاه توانست در برابر دشمن ایستادگی کند گفت: کینه توزی های دشمنان تمامی ندارد و مجموعه حاکمیت در کنار هم این توطئه‌ها را نقش بر آب خواهد کرد.

وی افزود: دشمنی را طوری برنامه ریزی کردند که عبارت تروریست را به سپاه لقب دادند و در واقع آمریکا خودش تروریست بوده و در تمام امورات منطقه دخالت داشته و سبب نا امنی کشورها شده است.

فرماندار رامسر با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران با پیروزی انقلاب اسلامی دست آمریکا را از کشور ما کوتاه کرد و شاخ آمریکا را شکست تصریح کرد: به وجود نازنین تک تک پاسداران افتخار می‌کنیم که همیشه در کنار ملت و دولت هستند و با همکاری و همفکری این نهاد انقلابی و با تعامل در ادامه مسیر همراهی و هماهنگی بیش از پیش خواهد شد.

کد مطلب 4586988

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