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۱۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۳۴

جلسه علنی نوبت صبح مجلس پایان یافت؛

ادامه بررسی لایحه بودجه 86 به یکشنبه آینده موکول شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وارد شدن به بررسی بخش‌ های هزینه‌ای لایحه بودجه 86 کل کشور، ادامه این بررسی را به جلسه بعد مجلس یعنی روز یکشنبه 20 اسفند ماه موکول کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز تنها در نوبت کاری صبح، به بررسی لایحه بودجه 86 کل کشور پرداختند و بررسی بخش های درآمدی آن را به پایان رساندند.

مجلس پس از اتمام بررسی بخش های درآمدی، بررسی بخشهای هزینه ای لایحه مذکور را آغاز کرد که در این بررسی تنها پیشنهادات الحاقی به ماده واحده بررسی شد که البته رای نیاورد و با عبور از وارد بررسی تبصره یک شدند که در همین جا محمدرضا باهنر که رئیس جلسه علنی صبح را بر عهده داشت، پایان جلسه را اعلام کرد.

وی همچنین اعلام کرد: مجلس شیفت عصر جلسه نخواهد داشت و ادامه بررسی لایحه بودجه 86 به روز یکشنبه بیستم اسفند ماه موکول شد.

کد مطلب 458700

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