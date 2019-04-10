به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی سازمان آتشنشانی در گزارشی از آخرین وضعیت شهر سیلزده آققلا گفت: نوزدهمین روزی است که تیم امداد و نجات شهرداری تهران متشکل از پرسنل امدادی سازمانهای تابعه در این محل حضور دارند.
جلال ملکی افزود: ما به طور دائم و بدون یک لحظه غیبت و تأخیر با هفتاد نفر پرسنل و دهها دستگاه پمپ سبک و هفت دستگاه پمپ فوق سنگین و دهها خودروی سبک و سنگین هم در منطقه گمیشان و روستاهای تابعه و هم در منطقه آققلا و روستاهای تابعه حضور داریم که برخی از ایستگاههای تخلیه آبمان به صورت شبانهروزی فعالیت میکند و در منازل هم از ابتدای روز تا پایان شب فعال هستیم.
وی ادامه داد: بیش از ۲۵۰ مورد منزل در این روزها توسط نیروهای امداد و نجات و آتشنشانی شهرداری تخلیه آب شده است.
ملکی در پایان خبر داد: در روزهای گذشته صحبت از این بود که نشتی آبی در یک بخش وجود دارد. با توجه به بالا آمدن سطح به دلیل آب شدن برفها در شهر آققلا این موضوع را پیگیری کردیم. آن بخش در قسمت شرقی آققلا پیدا شد و سه روزی است که تمام ادوات سنگین شهرداری تهران از جمله ده دستگاه پمپ بنزین، لودر و بیل مکانیکی و همچنین نیروهای مردمی خصوصاً نیروهای سپاه و ارتش از حدود ۳۰ کیلومتر آن طرفتر خاک خشک میآورند و به این قسمت میآورند و تخلیه میکنند و داخل گونی میکنند و با حفر خندق موقتی که ایجاد کردهاند بسیار در پایین آمدن سطح آب موفق بودهاند و امیدواریم که همین روال ادامه داشته باشد.
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