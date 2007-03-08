تکذیب حذف قطعی 50 سوال آزمون کارشناسی ارشد / تنها احتمال حذف وجود دارد

دکتر اسدالله آسرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب خبرهای برخی جراید مبنی بر حذف قطعی سوالات آزمون سراسری و کارشناسی ارشد افزود: سازمان سنجش از روز گذشته تا 16 فروردین ماه 1386 نظرات داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد را در خصوص سوالات این آزمون که اوایل اسفندماه برگزار شد دریافت می کند و پس از بررسی در کمیته های تخصصی اواخر فروردین ماه به خدمات ماشینی جهت تهیه کلید نهایی سوالات ارائه می دهد.

وی گفت: در حال حاضر نمی توان در خصوص تعداد قطعی سوالات حذفی این آزمون نظر داد و تنها بر اساس تجارب گذشته می توان پیش بینی کرد که در حدود 50 سوال حذف شود.

مدیر کل دفتر آزمون سازی اضافه کرد: البته امیدواریم تعداد سوالات حذفی در آزمون کارشناسی ارشد 86 کمتر از این تعداد باشد.

وی خاطر نشان کرد: تعداد قطعی سوالات حذفی آزمون کارشناسی ارشد 86 تنها پس از بررسی و در اوایل اردیبهشت ماه اعلام می شود.

به گزارش مهر، اسدالله آسرایی روز گذشته در گفتگو با مهر اعلام کرده بود، تنها احتمال حذف 50 سوال آزمون کارشناسی ارشد وجود دارد و سازمان سنجش آموزش کشور پیش بینی می کند با توجه به تجارب سالهای گذشته، 50 سوال آزمون کارشناسی ارشد سال 86 پس از بررسی اعتراضات داوطلبان حذف شود.

متاسفانه برخی رسانه ها ضمن استفاده از این خبر خبرگزاری مهر، کلمه احتمال را حذف کرده و خبر از حذف قطعی 50 سوال داده اند که اشتباه است.