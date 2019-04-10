به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حبیب الله سیاری فرمانده قرارگاه ذوالفقار ارتش در خوزستان در دیدار با عیسی رضایی مدیر عامل سازمان اتکا که با هدف یاری رسانی بهتر به هموطنان سیل زده انجام شد، با اشاره به گستردگی حوادث ناشی از سیل از همکاری و همدلی سازمان اتکا در یاری رسانی به مردم سیل زده تقدیر کرد.

وی افزود: ارتش از همه ظرفیت‌های خود برای امداد رسانی به مردم و مدیریت حوادث استفاده کرده و تاکنون اقدامات مناسبی به انجام رسیده است.

معاون هماهنگ کننده ارتش ادامه داد: امروز امدادرسانی نیازمند اقدامات یکپارچه و منسجم است تا کمک‌ها به صورت یکنواخت به همه آسیب دیدگان سیل برسد.

مدیرعامل سازمان اتکا نیز در این جلسه از اقدامات گسترده ارتش در امدادرسانی به آسیب دیدگان حادثه سیل تقدیر کرد و گفت: خدا را شاکریم که نیروهای مسلح با تمام توان در خدمت هموطنان عزیزمان هستند و از صمیم قلب از ارتش جمهوری اسلامی ایران برای اقدامات مناسبی که به انجام رسانده است تشکر می‌کنیم.

رضایی افزود: سازمان اتکا نیز برای امدادرسانی بهتر به مردم عزیز با تمام توان در منطقه حضور یافته است.

مدیرعامل سازمان اتکا گفت: تهیه اقلام ضروری، ایجاد کمپ‌های استقرار مردم و طبخ غذای گرم و توزیع آن از اقداماتی است که سازمان اتکا در مناطق سیل زده جنوب کشور به انجام می‌رساند.