سیل به ۱۰۱ مسکن مددجویان بهزیستی ساری خسارت زد

سید آیت الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر از خسارت دیدن ۱۰۱ واحد مسکونی مددجویان تحت پوشش بهزیستی خبر داد و گفت: طبق بازدیدهای میدانی و امداد رسانی به مددجویان بهزیستی شهرستان، ۱۰۱ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی دچار خسارت شد و بهزیستی آمادگی لازم برای ساخت و تعمیر واحدهای خسارت دیده را دارد.

موسوی همچنین افزود: در روزهای اول وقوع سیل اقدام به توزیع ۳۵۲ سبدکالا در بین مددجویان و توانخواهان شد که از جمله آن لوازم بهداشتی، پتو، البسه و موادغذایی بوده است.

وی اظهار داشت: تیم اورژانس اجتماعی (طرح محب) برای مداخلات روانشناختی از همان ابتدای وقوع سیل در مناطق سیل زده حضور پیدا کردند و به ارائه خدمات روانشناختی و ایجاد آرامش روحی و روانی در بین سیل زدگان پرداختند و تلاش بهزیستی بر این است سطح نیازمندی خدمات مددجویان آسیب دیده را ارتقا دهد.

موسوی در پایان از اجرای طرح سیل مهربانی در مقابل سیل ویرانگر در بهزیستی خبر داد و گفت: با وجود اینکه کارکنان بهزیستی شهرستان ساری از همان ساعت اولیه پای کار و امداد رسانی آمدند، این کمک‌ها رضایت آنان را جلب نکرد و در حرکتی قابل تحسین حداقل یک روز و حداکثر ۱۰ روز حقوق خود را که مبلغی بالغ بر ۱۲ میلیون تومان شده به هم استانی‌های سیل زده خود تقدیم کردند که نشان از همت بالای آنان است.