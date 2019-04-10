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۲۱ فروردین ۱۳۹۸، ۱۲:۳۶

رئیس اداره بهزیستی ساری:

سیل به ۱۰۱ مسکن مددجویان بهزیستی ساری خسارت زد

سیل به ۱۰۱ مسکن مددجویان بهزیستی ساری خسارت زد

ساری - رئیس اداره بهزیستی ساری گفت: براثر وقوع سیل مخرب ۱۰۱ واحد مسکونی مددجویان تحت پوشش دچار آسیب و خسارت شد.

سید آیت الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر از خسارت دیدن ۱۰۱ واحد مسکونی مددجویان تحت پوشش بهزیستی خبر داد و گفت: طبق بازدیدهای میدانی و امداد رسانی به مددجویان بهزیستی شهرستان، ۱۰۱ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی دچار خسارت شد و بهزیستی آمادگی لازم برای ساخت و تعمیر واحدهای خسارت دیده را دارد.

موسوی همچنین افزود: در روزهای اول وقوع سیل اقدام به توزیع ۳۵۲ سبدکالا در بین مددجویان و توانخواهان شد که از جمله آن لوازم بهداشتی، پتو، البسه و موادغذایی بوده است.

وی اظهار داشت: تیم اورژانس اجتماعی (طرح محب) برای مداخلات روانشناختی از همان ابتدای وقوع سیل در مناطق سیل زده حضور پیدا کردند و به ارائه خدمات روانشناختی و ایجاد آرامش روحی و روانی در بین سیل زدگان پرداختند و تلاش بهزیستی بر این است سطح نیازمندی خدمات مددجویان آسیب دیده را ارتقا دهد.

موسوی در پایان از اجرای طرح سیل مهربانی در مقابل سیل ویرانگر در بهزیستی خبر داد و گفت: با وجود اینکه کارکنان بهزیستی شهرستان ساری از همان ساعت اولیه پای کار و امداد رسانی آمدند، این کمک‌ها رضایت آنان را جلب نکرد و در حرکتی قابل تحسین حداقل یک روز و حداکثر ۱۰ روز حقوق خود را که مبلغی بالغ بر ۱۲ میلیون تومان شده به هم استانی‌های سیل زده خود تقدیم کردند که نشان از همت بالای آنان است.

کد مطلب 4587012

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