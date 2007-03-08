تفاوت 400 برابری درآمد پزشکان متخصص هم رشته باید تعدیل شود / تعریف خدمات پایه و ایجاد بیمه همگانی در کشور ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی امروز در افتتاحیه دومین گردهمایی روسای سازمانهای نظام پزشکی سراسر کشور در سالن اجتماعات انستیتو پاستور ایران افزود: هم اکنون در بخش سلامت 5 هزار میلیارد تومان هزینه می شود اما حتی اگر این میزان 2 برابر هم شود باید بر اساس برنامه ریزی و مدیریت صحیح مصرف شود.

وی با بیان اینکه بهبود سلامت همه مردم به ویژه توجه به 2 رکن اساسی آن یعنی کیفیت و قیمت خدمات و از بین بردن ناعدالتی ها در سلامت 2 فعالیت اساسی نظام سلامت است، گفت: یکی از موارد مطرح در زمینه از بین بردن نابرابری ها، افرادی نظیر سیگاریها و در درجه بالاتر معتادان تزریقی هستند که به علت توجهی به سلامت خود، دچار عفونت ها و بستری در بیمارستان می شوند و پولی هم برای دریافت خدمات ندارند.

وزیر بهداشت و درمان در مورد چگونگی رفتار در برابر بی عدالتی ها گفت: باید به افرادی که دارای وضعیت بدتری هستند و بهره مندی کمتری از سلامت خدمات دارند توجه شود و یا اینکه به دنبال پیدا کردن بی عدالتی ها بوده و آن را از بین ببریم که البته بهتر است به دنبال رفع بی عدالتی ها باشیم که برای رفع آن باید به مواردی نظیر منابع، دسترسی و میزان بهره مندی توجه شود.

وی گفت : باید در نظام سلامت عدالت محوری را تبدیل به سیاست و سیاست را تبدیل به کار اجرایی کنیم و برای این کار نیز ابتدا باید نابرابری ها شناخته شده تا برای حل آن برنامه ریزی شود و برنامه ریزی ها نیز باید بر اساس مستندات و پژوهش های علمی صورت گیرد.

لنکرانی با اشاره به اینکه سلامت باید در اولویت سیاستگذاری ها قرار گیرد تا منجر به تحقق عدالت شود، گفت: ممکن است دغدغه اول افرادی که می خواهند تصمیم گیری کنند، سلامت نباشد بنابراین موانعی که در راه دسترسی عدالت وجود دارد باعث می شود که تا حد زیادی برنامه ریزی ها بر مبنای عدالت صورت نگیرد.

وی ادامه داد: داشتن اطلاعات ناقص یکی از مشکلات برنامه ریزی است چون اغلب اطلاعات ما در مورد موسسه های درمانی است و این وضعیت کل جامعه را نشان نمی دهد چون بسیاری از افراد به علت فقر یا به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه نمی کنند و یا تعداد مراجعات آنان محدود است.

لنکرانی، سیاستگذاری ، حاکمیت درون بخشی و رهبری بین بخشی، تامین منابع ، تولید منابع و ارائه خدمات را از جمله ماموریت های نظام عنوان کرد و گفت : در وضعیت کنونی منابع متعددی وجود دارد اما این منابع به طور صحیح مدیریت نمی شود.

وی گفت : در سال گذشته به علت لابی برخی کشورها، نیاز کاذب برای فاکتور 7 برای بیماران هموفیلی ایجاد شد که بر این اساس حدودو 5 هزار دوز درمانی سفارش داده شده در صورتی که کل جمعیت افراد مورد نیاز این دارو 1000 نفر بودند به همین علت حدود 20 میلیون دلار بدون نیاز واقعی این دارو خریداری شد.

وزیر بهداشت و درمان گفت: وضعیت کشور به لحاظ شاخص های سلامت در بین کشورهای دیگر بد نیست اما در زمینه پاسخگویی نظام سلامت و مشارکت عادلانه در تامین منابع مشکل وجود دارد.

وی افزود: میزان مرگ و میر نوزادان در کشور کاهش چشمگیر داشته است اما هنوز ناهمگنی هایی در کشور وجود دارد ، به گونه ای که علاوه بر ناهمگنی بین استانهای کشور، حتی در برخی شهرستانهای یک استان نیز ناهمگنی مشاهده می شود چون در برخی نقاط این شهرستانها نقاط بحران وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

لنکرانی، ایجاد بیمه همگانی را مهمترین کار در کشور دانست و گفت : باید بیمه همگانی ایجاد شود تا جوابگوی نیازهای همه مردم باشد و فراتر از آن بیمه مکمل قرار دارد. همچنین برای این کار باید بسته بیمه پایه تعریف شود که البته این کار صورت گرفته و هزینه ها محاسبه شده است.

وی افزود: تعریف خدمات پایه و ایجاد بیمه همگانی با بودجه کنونی امکان پذیر است البته با بودجه موجود نمی توان همه موارد نظیر برخی داروها را تحت پوشش قرار داد.

لنکرانی گفت : برای سال 85 کل اعتبارات بیمه ای 3500 میلیارد تومان بود که در سال گذشته بخش دولتی فقط 800 میلیارد تومان را جذب کرد. همچنین در لایحه بودجه ، منابع هزینه ای 5/1 درصد کاهش داشته است و در بخش وزارت بهداشت نیز کاهش به میزان 5/1 درصد بوده است و متاسفانه شورای عالی بیمه نیز هنوز مصوبه ای را در سال 85 در زمینه سرانه ارائه نکرده است.

وی گفت: به علت کسری موجود امسال توانستیم 437 میلیارد تومان را به بودجه اضافه کنیم و حدود 62 میلیارد تومان نیز ردیف جدیدی برای ذخیره داروهای استراتژیک که به یارانه داروها کمک می کند در نظر بگیریم.