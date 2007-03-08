معاون اول رئیس جمهور با بشار اسد دیدار کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوریه، دکتر پرویز داودی معاون اول رئیس جمهورکشورمان با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که در محل دفتر مدیریت کل منطقه صنعتی ادرا انجام شد، طرفین بر لزوم گسترش هر چه بیشتر روابط دو جانبه در عرصه های اقتصادی و سیاسی تاکید کردند.

بررسی مهمترین تحولات خاور میانه از جمله مسائل مربوط به فلسطین لبنان ، عراق از جمله مهمترین محورهای این مذاکرات است.

رئیس جمهور سوریه و معاون اول رئیس جمهور کشورمان در این مذاکرات با اشاره به روابط عمیق ، برادرانه واستراتژیک تهران - دمشق لزوم گسترش همکاری های ایران و سوریه را به عنوان دو کشور اسلامی و تاثیر گذار در منطقه مورد تاکید قرار دادند.

همچنین در این دیدار در رابطه با راهکارهای عادی سازی شرایط حساس خاور میانه گفتگو و تبادل نظر شد.

بنا بر این گزارش، معاون اول رئیس جمهور کشورمان قرار است پس از این مذاکرات با ناجی العطری نخست وزیر سوریه نیز دیدار و مذاکره نماید.

مذاکره با فاروق الشرع معاون اول رئیس جمهور سوریه برنامه بعدی دکتر داودی در جریان سفر به سوریه خواهد بود.

یکی از مسئولان سفارت کشورمان در سوریه در گفتگو با خبرنگار مهر، سفر دکتر داودی به سوریه را با توجه به شرایط کنونی خاور میانه با اهمیت دانست و گفت: بسیاری از کشورها بر نقش ایران و سوریه به عنوان دو عامل موثر در ثبات وامنیت عراق به طور خاص و خاور میانه به طور عام تاکید دارند.

وی افزود: سفر معاون اول رئیس جمهور ایران به سوریه و مذاکرات فشرده و پی در پی مقامات دو کشور که در چارچوب مناسبات استراتژیک و برادرانه تهران دمشق برگزار می شود نمایانگر اراده مستحکم دو کشور برای گسترش بیش از پیش روابط آنها می باشد.