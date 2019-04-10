فعالیت دانشگاه آزاد در مناطق سیل زده تا پایان پاکسازی مناطق 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر در سفر به مناطق سیل زده کشور گفت: دانشگاه آزاد اسلامی به فعالیتها و کمکرسانیهای خود تا پایان شرایط ادامه میدهد و به زودی و با هماهنگی ستاد، امکانات و کمکهای این دانشگاه ارائه میشود.
در جلسه شب گذشته قرارگاه جهادی دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان بر مدیریت هر کدام از ۵ محور اصلی قرارگاه جهادی دانشگاه آزاد اسلامی در خوزستان با برنامهریزی صحیح و مشخص، ادامه فعالیت اردوگاهها و کمپهای ایجاد شده توسط قرارگاه تا عادی شدن شرایط، برگزاری برنامههای فرهنگی و جشنهای اعیاد شعبانیه در اردوگاههای اسکان سیلزدگان تاکید شد.
راهاندازی ایستگاههای سلامت، پخت و توزیع روزانه حدود هزار پرس غذای گرم، راهاندازی آشپزخانههای صحرایی، راهاندازی پایگاه جمعآوری کمکهای مردمی، جمعآوری و ارسال کمکهای نقدی و غیرنقدی کارکنان دانشگاه آزاد خوزستان، توزیع اقلام اساسی و بهداشتی، توزیع آب معدنی و کنسرو و تحویل ۳۰۰ کیلوگرم گوشت و مرغ منجمد به هلال احمر از عمده فعالیتهای دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان بوده که از ابتدای وقوع سیل در استان انجام شده و تا عادی شدن شرایط ادامه خواهد داشت.
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