سیاوش محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت جوی استان افزود: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، طی امروز و فردا آسمان شمال استان ابری با مه صبحگاهی و در مناطق مرکزی و جنوبی، صاف تا نیمه ابری گاهی با وزش باد پیش بینی می‌شود اما مجدداً با ورود سامانه ناپایدار شرایط جوی دستخوش تغییراتی خواهد شد.

وی یادآور شد: در این مدت به دلیل رطوبت موجود در منطقه و افزایش نسبی دما در اواسط روز، طی بعدازظهر و عصرها در برخی از مناطق رگبار موقت باران نیز احتمال می‌رود.

سرپرست هواشناسی استان اردبیل ادامه داد: از عصر پنجشنبه با ورود سامانه ناپایدار جوی به منطقه به تدریج آسمان استان ابری شده و از اواخر وقت در مناطقی از استان به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی استان بارش باران به صورت پراکنده گاهی به صورت رگبار و رعدوبرق آغاز می‌شود که به صورت متناوب و با شدت و ضعف تا عصر شنبه هفته آینده در مناطقی از استان ادامه می‌یابد.

به گفته محمدی اوج بارش‌ها در روز جمعه پیش بینی شده و در این مدت دمای هوا با کاهش نسبی همراه خواهد شد.

سرپرست هواشناسی استان اردبیل یادآور شد: از عصر جمعه با نفوذ سامانه پرفشار سطح زمین و شمالی شدن جریانات جوی، دمای هوا چند درجه‌ای کاهش یافته و صبح روز شنبه آسمان مناطق شمالی و نواحی منتهی به استان گیلان و فرودگاه اردبیل، ابری و مه آلود پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه این سامانه عصر شنبه از استان خارج می‌شود، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته کمینه دمای استان در خلخال به یک درجه بالای صفر و در نمین به چهار درجه بالای صفر رسید.