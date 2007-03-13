خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : این کتاب ترجمه ای از برجسته ترین مقالات حوزة علم و الاهیات است که آخرین نظریات ارائه شده در بحث ارتباط علم و الاهیات را ارائه می دهد.

این پژوهش در حوزة علم و الاهیات می تواند زمینه ساز تحولی اساسی به شمار آید که توجه پژوهشگران این حوزه را به بررسی هماهنگی های گوناگون میان علم و الاهیات معطوف ساخته و با به کارگیری شیوه های مختلف و به ویژه با بهره گیری از مفاهیم و روش های گوناگون فلسفی، به تدریج زمینه این هماهنگی را روشن تر می سازد.

مقالات ترجمه شده در این کتاب در 15 محور جداگانه در این کتاب تقسیم بندی شده است.

منطق و ابهامها در علم و دین، الاهیات، کیهان شناسی و اخلاق، آفرینش در برابر تکامل و تکامل و خدای حیّ عناوین محورهای اصلی این کتاب است.

همچنین کتاب علم و الاهیات در ادامه به بررسی تکامل زیستی و نفس انسانی، نقشه معرفت علمی : ژنتیک، تکامل و الاهیات، علم، الاهیات و اخلاق سبز می پردازد.

در بخشی از پیشگفتار کتاب علم و الاهیات آمده است : "امروز مباحث "علم و دین" رشته نسبتاً مستقلی است که عمدتاً طی چهار دهه اخیر در سطح بین المللی شکل گرفته و به تدریج از شاخه های فراوانی برخوردار گشته است به نحوی که جدای از ارائه دروس دانشگاهی، مراکز متعدد پژوهشی به طور جدی و با بکارگیری ابزارها و شیوه های جدید دست اندرکار تحقیق گسترده در این زمینه بوده اند".

واژه نامه دو زبانه انگلیسی فارسی و کتاب شناسی مراجع و آثار مورد استفاده در مقالات، بخشهای پایانی کتاب علم و الاهیات است.