  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۲۵

بر اساس یک نظرسنجی؛

حدود 70 درصد آمریکایی ها به نتایج جنگهای عراق و افغانستان بدبین هستند

طبق آخرین نظر سنجی شبکه تلویزیونی ان بی سی و روزنامه وال استریت ژورنال، حدود 70 درصد آمریکایی ها اعلام کرده اند به نتایج جنگهای عراق و افغانستان و پیروزی دولت بوش در این دو کشور بدبین هستند.

به گزارش خبرگراری مهر به نقل از شینهوا، بر اساس این نظرسنجی، از هر 10 آمریکایی حدود 7 تن اطمینانی به نتیجه جنگ عراق که رئیس جمهوری آمریکا نزدیک به دوماه پیش استراتژی جدید خود شامل اعزام 21 هزار نیرو به این کشور را اعلام کرد، ندارند .

طبق این نظر سنجی ، 69 درصد آمریکایی ها می گویند که آنها اعتماد چندانی به نتیجه موفق جنگ عراق ندارند؛20 درصد نیز با این عقیده مخالفت کردند  .

69 درصد از سوال شوندگان این نظر سنجی نیز اعلام کردند که نتیجه موفقیت آمیز جنگ در افغانستان علیه القاعده و طالبان ناچیز است؛ در حالی که 28 درصد نیز به موفقیت در این جنگ امیدوارهستند .  

این نظر سنجی بین 2تا 5 ماه مارس در میان 1007 بزرگسال آمریکایی انجام شد .

این یافته ها با دو نظر سنجی ان بی سی و وال استریت ژورنال که در ماه ژانویه و دسامبر صورت گرفت ، فرقی ندارد .  

پیتر دی هارت دموکرات و نیل نیوهاوس جمهوریخواه که از ناظران این نظر سنجی هستند؛ اعلام کردند که مسئولیت عراق برای دولت بوش سنگین تر می شود . 

دراین نظرسنجی همچنین نشان داده شد که  سناتور هیلاری کلینتون و رودی گیلیانی شهردار سابق نیویورک نسبت به نامزدهای  دیگر انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا از بخت بیشتری برای پیروزی در انتخابات برخوردارند .

کد مطلب 458715

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها