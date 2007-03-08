حدود 70 درصد آمریکایی ها به نتایج جنگهای عراق و افغانستان بدبین هستند

به گزارش خبرگراری مهر به نقل از شینهوا، بر اساس این نظرسنجی، از هر 10 آمریکایی حدود 7 تن اطمینانی به نتیجه جنگ عراق که رئیس جمهوری آمریکا نزدیک به دوماه پیش استراتژی جدید خود شامل اعزام 21 هزار نیرو به این کشور را اعلام کرد، ندارند .

طبق این نظر سنجی ، 69 درصد آمریکایی ها می گویند که آنها اعتماد چندانی به نتیجه موفق جنگ عراق ندارند؛20 درصد نیز با این عقیده مخالفت کردند .



69 درصد از سوال شوندگان این نظر سنجی نیز اعلام کردند که نتیجه موفقیت آمیز جنگ در افغانستان علیه القاعده و طالبان ناچیز است؛ در حالی که 28 درصد نیز به موفقیت در این جنگ امیدوارهستند .



این نظر سنجی بین 2تا 5 ماه مارس در میان 1007 بزرگسال آمریکایی انجام شد .



این یافته ها با دو نظر سنجی ان بی سی و وال استریت ژورنال که در ماه ژانویه و دسامبر صورت گرفت ، فرقی ندارد .

پیتر دی هارت دموکرات و نیل نیوهاوس جمهوریخواه که از ناظران این نظر سنجی هستند؛ اعلام کردند که مسئولیت عراق برای دولت بوش سنگین تر می شود .



دراین نظرسنجی همچنین نشان داده شد که سناتور هیلاری کلینتون و رودی گیلیانی شهردار سابق نیویورک نسبت به نامزدهای دیگر انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا از بخت بیشتری برای پیروزی در انتخابات برخوردارند .