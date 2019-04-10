به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی اقدام آمریکا در قراردادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی را در ادامه شکست‌های زنجیره‌ای کاخ سفید در منطقه توصیف و تصریح کرده است: این اقدام نامتعارف، سپاه را در شتاب بخشیدن به تقویت سامانه‌ها و توانمندی‌های دفاعی و تهاجمی و نیز اقتدار فزاینده منطقه‌ای مصمم‌تر ساخته است.

متن پیام به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

اقدام غیرقانونی، نامتعارف و بی‌سابقه رژیم ایالات متحده آمریکا در قرار دادن " سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" در فهرست سازمان‌های تروریستی که بیانگر عمق کینه ورزی و عصبانیت آنان نسبت به این نهاد انقلابی و مردمی است با تقدیر الهی، حماسه پرشور "وحدت و یکپارچگی ملی" و فصل مشترکی در حمایت از پاسداران انقلاب و سبزپوشان صحنه‌های نیاز انقلاب و کشور را رقم زد.

بی‌شک تصمیم سیاه ترامپ و احمق‌های دور و بر نظام حاکمه آمریکا در ادامه شکست‌های زنجیره‌ای کاخ سفید در منطقه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – این یادگار ماندگار و میراث معجزه‌گون امام راحل (ره) - را در شتاب بخشیدن به تقویت سامانه‌ها و توانمندی‌های دفاعی و تهاجمی و نیز اقتدار فزاینده منطقه‌ای و پاسداری از این حمایت ملی و سترگ را به عنوان سرمایه‌ای اجتماعی و راهبردی، مصمم‌تر ساخته است.

در این رهگذر با قدردانی و تشکر صمیمانه از مواضع انقلابی و حمایت‌های دشمن شکن آحاد مردم شریف و فهیم و مسئولین ارجمند کشور به ویژه رؤسای قوای سه گانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از فراکسیون‌های مختلف، حوزه‌های علمیه، علما و روحانیون، دانشگاهیان، نیروهای مسلح و احزاب، گروه‌ها و جریان‌های گوناگون سیاسی، اصحاب رسانه و نیز جبهه مقاومت اسلامی و سایر علاقمندان و همراهان جمهوری اسلامی ایران در اقصی نقاط جهان، باور داریم این پشتیبانی‌های متکثر و معنادار، دلالت بر بی اعتباری اقدام دولت ماجراجوی آمریکا داشته و رسالت و مسئولیت‌های خطیر سپاه در ادامه راه مبارک و نورانی خود، یعنی "حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی" و "تأمین امنیت ملی" را سنگین‌تر ساخته است.

در پایان به ملت عظیم‌الشأن ایران و دوستداران انقلاب و نظام اسلامی اطمینان می‌دهیم به حول و قوه الهی، تحت تدابیر، فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله‌العالی) در کسوت پاسداری و دفاع غیر محافظه کارانه از انقلاب و آرمان‌های بلند آن هیچ درنگی به خود راه نداده و با بکارگیری راهبرد "مقابله به مثل" مقتدرانه برابر دشمن، در صورت اقتضا، درس‌های فراموش نشدنی، پشیمان کننده و عبرت آموز به آنان خواهیم داد.»

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی