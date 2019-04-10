  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۱ فروردین ۱۳۹۸، ۱۴:۱۷

با صدور بیانیه‌ای تأکید شد؛

‌قدردانی سپاه پاسداران از حمایت‌های داخلی و خارجی

‌قدردانی سپاه پاسداران از حمایت‌های داخلی و خارجی

سپاه پاسداران در پیامی از مواضع انقلابی و حمایت‌های گسترده داخلی و خارجی از این نهاد مردمی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی اقدام آمریکا در قراردادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی را در ادامه شکست‌های زنجیره‌ای کاخ سفید در منطقه توصیف و تصریح کرده است: این اقدام نامتعارف، سپاه را در شتاب بخشیدن به تقویت سامانه‌ها و توانمندی‌های دفاعی و تهاجمی و نیز اقتدار فزاینده منطقه‌ای مصمم‌تر ساخته است.

متن پیام به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

اقدام غیرقانونی، نامتعارف و بی‌سابقه رژیم ایالات متحده آمریکا در قرار دادن " سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" در فهرست سازمان‌های تروریستی که بیانگر عمق کینه ورزی و عصبانیت آنان نسبت به این نهاد انقلابی و مردمی است با تقدیر الهی، حماسه پرشور "وحدت و یکپارچگی ملی" و فصل مشترکی در حمایت از پاسداران انقلاب و سبزپوشان صحنه‌های نیاز انقلاب و کشور را رقم زد.

بی‌شک تصمیم سیاه ترامپ و احمق‌های دور و بر نظام حاکمه آمریکا در ادامه شکست‌های زنجیره‌ای کاخ سفید در منطقه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی – این یادگار ماندگار و میراث معجزه‌گون امام راحل (ره) - را در شتاب بخشیدن به تقویت سامانه‌ها و توانمندی‌های دفاعی و تهاجمی و نیز اقتدار فزاینده منطقه‌ای و پاسداری از این حمایت ملی و سترگ را به عنوان سرمایه‌ای اجتماعی و راهبردی، مصمم‌تر ساخته است.

در این رهگذر با قدردانی و تشکر صمیمانه از مواضع انقلابی و حمایت‌های دشمن شکن آحاد مردم شریف و فهیم و مسئولین ارجمند کشور به ویژه رؤسای قوای سه گانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از فراکسیون‌های مختلف، حوزه‌های علمیه، علما و روحانیون، دانشگاهیان، نیروهای مسلح و احزاب، گروه‌ها و جریان‌های گوناگون سیاسی، اصحاب رسانه و نیز جبهه مقاومت اسلامی و سایر علاقمندان و همراهان جمهوری اسلامی ایران در اقصی نقاط جهان، باور داریم این پشتیبانی‌های متکثر و معنادار، دلالت بر بی اعتباری اقدام دولت ماجراجوی آمریکا داشته و رسالت و مسئولیت‌های خطیر سپاه در ادامه راه مبارک و نورانی خود، یعنی "حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی" و "تأمین امنیت ملی" را سنگین‌تر ساخته است.

در پایان به ملت عظیم‌الشأن ایران و دوستداران انقلاب و نظام اسلامی اطمینان می‌دهیم به حول و قوه الهی، تحت تدابیر، فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله‌العالی) در کسوت پاسداری و دفاع غیر محافظه کارانه از انقلاب و آرمان‌های بلند آن هیچ درنگی به خود راه نداده و با بکارگیری راهبرد "مقابله به مثل" مقتدرانه برابر دشمن، در صورت اقتضا، درس‌های فراموش نشدنی، پشیمان کننده و عبرت آموز به آنان خواهیم داد.»

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کد مطلب 4587151
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه