کمک ۵۸۰ میلیون ریالی جامعه ورزش همدان به مردم سیل زده لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، مراسم گلریزان برای کمک به مردم سیل زده لرستان با حضور مسئولان استانی؛ مدیرکل ورزش و جوانان؛ رؤسای هیئتهای ورزشی؛ پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی، اعضای مجمع سازمانهای مردم نهاد جوانان و ورزشکاران در زورخانه علی میرزای همدانی برگزار شد.
در این مراسم ورزشکاران هیئت ورزشهای باستانی و زورخانهای همدان با میانداری حاج عبدالله کاظمی روشن و نوای مرشد یداللهی و لطف الله خاکساری به اجرای حرکات باستانی پرداختند.
در پایان این مراسم ۳۸۰ میلیون ریال کمک نقدی و ۲۰۰ میلیون ریال کمک غیر نقدی برای کمک به مردم سیل زده لرستان جمع آوری شد.
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