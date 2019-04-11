کمک ۵۸۰ میلیون ریالی جامعه ورزش همدان به مردم سیل زده لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، مراسم گلریزان برای کمک به مردم سیل زده لرستان با حضور مسئولان استانی؛ مدیرکل ورزش و جوانان؛ رؤسای هیئت‌های ورزشی؛ پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی، اعضای مجمع سازمان‌های مردم نهاد جوانان و ورزشکاران در زورخانه علی میرزای همدانی برگزار شد.

در این مراسم ورزشکاران هیئت ورزش‌های باستانی و زورخانه‌ای همدان با میان‌داری حاج عبدالله کاظمی روشن و نوای مرشد یداللهی و لطف الله خاکساری به اجرای حرکات باستانی پرداختند.

در پایان این مراسم ۳۸۰ میلیون ریال کمک نقدی و ۲۰۰ میلیون ریال کمک غیر نقدی برای کمک به مردم سیل زده لرستان جمع آوری شد.