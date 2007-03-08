به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور چهارشنبه شب در دیدار سفیران و روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مشترک المنافع با بیان اینکه ملت و دولت ایران همواره خواستار پیشرفت و کمال همه ملت ها بویژه کشورهای مشترک المنافع که با آنها روابط عاطفی تاریخی دارد؛ است تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت و دفاع از استقلال ، تمامیت ارضی ، عزت و هویت کشورهای مشترک المنافع از هیچ تلاشی برای همکاری مشترک در راستای پیشرفت و سعادت این کشورها فروگذار نمی کند.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه روابط فرهنگی دل ها و اندیشه های ملت ها را به هم وصل می کند و آثاری ماندگار خواهد داشت، به ضرورت افزایش فعالیت سفیران ایران در بخش فرهنگی اشاره کرد و گفت: سفیران جمهوری اسلامی ایران به ویژه در کشورهای مشترک المنافع که با ایران دارای حوزه تمدنی و تاریخی مشترک هستند باید توجه ویژه ای به گسترش همه جانبه روابط فرهنگی با کشورهای این منطقه به خصوص در جهت بازشناسی و استفاده از میراث فرهنگی غنی خود داشته باشند و ارزش های والای آن را به علاقمندان عرضه کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه شناخت دقیق و همه جانبه سفیران ایران از اوضاع محل ماموریت ضروری است گفت: سفرای ایران باید با آگاهی از توانمندی ها و دستاوردهای ایران در بخش های مختلف از جمله صنعتی ، پزشکی، کشاورزی و فناوری زمینه گسترش همکاری ها و انتقال این تجربیات را به کشورهای این منطقه فراهم کنند.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به جهش چشمگیر صادرات غیر نفتی کشور در دو سال اخیر و عزم دولت برای استمرار این رشد و با بیان اینکه ایران در گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای مشترک المنافع هیچ محدودیتی ندارد، تاکید کرد:سفیران ایران باید ضمن هماهنگی با بازرگانان و نهادها و تشکل های صادراتی داخل کشور و رفع برخی موانع ، زمینه گسترش هر چه بشتر مبادلات اقتصادی ایران و کشورهای مشترک المنافع را تقویت کنند.

پیش از سخنان رئیس جمهور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه گزارشی از برگزاری همایش سفرا و روسای نمایندگی های ایران در کشورهای مشترک المنافع ارائه کرد و شماری از سفیران جمهوری اسلامی ایران در این کشورها نظرات خود را برای گسترش هر چه بشتر روابط رفع مشکلات مربوط بیان کردند.