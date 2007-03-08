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۱۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۵۵

در دیدار سفیران و روسای نمایندگی ایران در کشورهای مشترک‌المنافع عنوان شد:

تاکید رئیس‌جمهور بر توسعه بدون محدودیت روابط ایران با کشورهای مشترک‌المنافع

تاکید رئیس‌جمهور بر توسعه بدون محدودیت روابط ایران با کشورهای مشترک‌المنافع

رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای میانه و قفقاز و کشورهای استقلال یافته دارای پیوندهای مشترک فرهنگی و سابقه تاریخی و تمدنی مستحکم است،گفت: توسعه بدون محدودیت روابط ایران با کشورهای مشترک‌المنافع در همه عرصه‌های راهبرد اصلی سیاست خارجی ایران و در راستای تامین هر چه بیشتر منافع ملت های منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور چهارشنبه شب در دیدار سفیران و روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران  در کشورهای مشترک المنافع با بیان اینکه ملت و دولت ایران همواره خواستار پیشرفت و کمال همه ملت ها بویژه کشورهای مشترک المنافع که با آنها روابط عاطفی تاریخی دارد؛ است تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران  ضمن حمایت و دفاع از استقلال ، تمامیت ارضی ، عزت و هویت کشورهای مشترک المنافع از هیچ تلاشی برای همکاری مشترک در راستای پیشرفت و سعادت این کشورها فروگذار نمی کند.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه روابط فرهنگی دل ها و اندیشه های ملت ها را به هم وصل می کند و آثاری ماندگار خواهد داشت، به ضرورت افزایش فعالیت سفیران ایران در بخش فرهنگی اشاره کرد و گفت: سفیران جمهوری اسلامی ایران به ویژه در کشورهای مشترک المنافع که با ایران دارای حوزه تمدنی و تاریخی مشترک هستند باید توجه ویژه ای به گسترش همه جانبه روابط فرهنگی با کشورهای این منطقه به خصوص در جهت بازشناسی و استفاده از میراث فرهنگی غنی خود داشته باشند و ارزش های والای آن را به علاقمندان عرضه کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه شناخت دقیق و همه جانبه سفیران ایران از اوضاع محل ماموریت ضروری است گفت: سفرای ایران باید با آگاهی از توانمندی ها  و دستاوردهای ایران در بخش های مختلف از جمله صنعتی ، پزشکی، کشاورزی و فناوری زمینه گسترش همکاری ها و انتقال این تجربیات را به کشورهای این منطقه فراهم کنند.

دکتر احمدی نژاد با اشاره به جهش چشمگیر صادرات غیر نفتی کشور در دو سال اخیر و عزم دولت برای استمرار این رشد و با بیان اینکه ایران در گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای مشترک المنافع هیچ محدودیتی ندارد، تاکید کرد:سفیران ایران باید ضمن هماهنگی با بازرگانان و نهادها و تشکل های صادراتی داخل کشور و رفع برخی موانع ، زمینه گسترش هر چه بشتر مبادلات اقتصادی ایران و کشورهای مشترک المنافع را تقویت کنند.

پیش از سخنان رئیس جمهور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه گزارشی از برگزاری همایش سفرا و روسای نمایندگی های ایران  در کشورهای مشترک المنافع ارائه کرد و شماری از سفیران جمهوری اسلامی ایران  در این کشورها نظرات خود را برای گسترش هر چه بشتر روابط رفع مشکلات مربوط بیان کردند.

کد مطلب 458721

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