همه دستگاه ها در تعطیلات نوروز موظف به همکاری با پلیس هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج ، اکبر توپچی در جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه روز پنج شنبه در فرمانداری کرج ، اظهار داشت : به منظور تامین امنیت شهروندان کرجی و سایر مسافرانی که برای رسیدن به مقصد خود از کرج عبور می کنند همه دستگاههای دولتی و غیردولتی باید با پلیس همکاری کنند و امکانات خود را برای خدمات رسانی بهتر و روان تر در اختیار راهنمایی ورانندگی و نیروی انتظامی قرار دهند.

وی افزود: وظایف پلیس راهنمایی و رانندگی در ایام تعطیلات به دلیل حجم بالای تردد بسیار خطیر است و در بسیاری از جاده های ملی نظیر جاده چالوس و اشتهارد نیاز به هماهنگی با ارگان های شهرستانی و ملی دارد.

توپچی ادامه داد: در نوروز سال 84 در جاده کرج - چالوس که در ایام نوروز یکی از پرترددترین جاده های کشور است 13 نفر کشته شدند که این آمار در نوروز 85 به هشت نفر رسیده است .

وی ضمن ارائه آمار تصادفات در نوروز گذشته یادآور شد: میزان تصادفات در مدت یاد شده 21 درصد کاهش یافته است که این آمار نتیجه تلاش های پلیس و همکاری سایر ارگان ها است.

این مسئول از سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی خواست : در ایام تعطیلات نوروز خدمات حمل و نقل را به صورت گسترده تری در اختیار مسافران قرار دهند و برای روز 13 فروردین تمهیدات ویژه ای برای سرویس دهی به شهروندان در نظر بگیرند.

معاون اجتماعی فرماندار کرج همچنین بر خدمات رسانی به موقع و سریع نیروهای امدادی هلال احمر، آتش نشانی و ماموران اداره راه در مواقع بحرانی تاکید کرد.

به گزارش مهر ، در جلسه یاد شده کلیه مسئولان شهرستان کرج حضور داشتند و برنامه های ویژه خود را در ایام نوروز اعلام کردند.