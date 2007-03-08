دفاع از فعالیت صلح آمیز هسته ای اعضا ماموریت اصلی آژانس است / آژانس نمی تواند همکاری فنی با اعضا را به عوامل سیاسی مرتبط کند

به گزارش خبرگزاری مهر در بیانیه گروه 77 و چین آمده است: گروه 77 از اطمینان داده شده توسط دبیرخانه درباره پروژه هایی که تاکنون در برنامه همکاریهای فنی گنجانده شده مبنی بر اینکه طبق اساسنامه آژانس و سند 267 می باشند، قدردانی می کند.



همچنین گروه مایل است بر اهمیت زیادی که برای فعالیتهای همکاریهای فنی آژانس به عنوان ابزار اصلی اساسنامه ای برای انتقال فنآوری هسته ای به کشورهای درحال توسعه ، برای توسعه اجتماعی و اقتصادی آنها قائل است دوباره تأکید کند. گروه قویاً تأکید می کند که ارتقای کارکردهای صلح آمیز انرژی اتمی یک عنصر اساسی از فعالیتهای اساسنامه ای آژانس می باشد.

گروه 77 به همراه چین همچنان اطمینان دارد که دبیرخانه برنامه همکاری فنی را به شکلی حرفه ای، بیطرفانه و غیرتبعیض آمیز و پیرو یک فرایند بخوبی سازماندهی شده و براساس نیازها و پیشنهادهای اعضا و طبق اساسنامه آژانس پیش می برد. گروه مایل است این موضوع را برجسته نماید که همانگونه که در ماده(3c) اساسنامه آژانس آمده است: "آژانس در انجام وظایفش نباید کمک به اعضا را به هیچگونه شرایط سیاسی، اقتصادی، نظامی یا هرگونه شرایط دیگر غیرمنطبق با قوانین اساسنامه منوط کند".



به گزارش مهر در انتهای بیانیه گروه 77 و چین آمده است: گروه معتقد است که هرگونه شرایط سیاسی که پروژه های همکاری فنی را که تحت نظارت آژانس به عنوان نقطه عطف جهان در بسیج کارکردهای صلح آمیز علوم و فناوری هسته ای برای نیازهای حیاتی کشورهای درحال توسعه، قرار دارند هدف قرار دهد، نقش سازنده آژانس در ارتقای استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای را تضعیف و بدین ترتیب به اعتبار آژانس لطمه می زند.