مصاف مدعیان کشتی آسیا در دومین طرح رنکینگ اتحادیه جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی بزرگسالان آسیا به عنوان دومین مسابقه در طرح رنکینگ سیستم اتحادیه جهانی در سال ۲۰۱۹ میلادی طی روزهای ۳ تا ۸ اردیبهشت ماه در شهر «شی‌آن» کشور چین برگزار می‌شود.

طبق برنامه این مسابقات که اهمیت فراوانی برای مدعیان قاره کهن در کسب امتیاز در رنکینگ اتحادیه جهانی دارد، مسابقات کشتی آزاد در روزهای ۳ و ۴ اردیبهشت ماه و رقابتهای کشتی فرنگی ۷ و ۸ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

به تازگی رقابتهای قهرمانی کشتی اروپا به عنوان نخستین مصاف در طرح سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی نیز در رومانی برگزار شد و حالا نوبت به مدعیان آسیایی رسیده تا در چین برای رسیدن به رقابتهای جهانی قزاقستان به کسب امتیاز بپردازند.

مسابقات قهرمانی آسیا پس از رقابتهای جهانی بالاترین امتیاز را در سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی دارد که نفرات اول تا هشتم هر وزن به ترتیب ۱۲، ۱۰، ۸، ۶، ۴ و ۲ امتیاز کسب می‌کنند. همچنین این رقابت‌ها هر دو روز بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد. امتیازات کسب شده در طرح رنکینگ سیستم در نحوه قرارگیری کشتی گیران در جدول مسابقات جهانی سال ۲۰۱۹ میلادی مؤثر است.

کاروان کشتی ایران هم مثل دیگر کشورهای مدعی قاره کهن، حساب ویژه ای روی رقابتهای قهرمانی آسیا باز کرده و کادر فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان بهترین و آماده‌ترین نفرات را برای حضور در این مسابقات انتخاب کرده اند.

بر این اساس ترکیب تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری

۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور

۶۵ کیلوگرم: پیمان بیابانی

۷۰ کیلوگرم: یونس امامی

۷۴ کیلوگرم: محمد نخودی

۷۹ کیلوگرم: بهمن تیموری

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور

۹۲ کیلوگرم: علیرضا کریمی

۹۷ کیلوگرم: ر ضا یزدانی

۱۲۵ کیلوگرم: یداله محبی

کشتی فرنگی:

۵۵ کیلوگرم: رضا خدری

۶۰ کیلوگرم: مهرداد مردانی یا شیرزاد بهشتی طلا

۶۳ کیلوگرم: سامان عبدولی

۶۷ کیلوگرم: حامد تاب

۷۲ کیلوگرم: محمدرضا گرایی

۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی

۸۲ کیلوگرم: سعید عبدولی

۸۷ کیلوگرم: حسین نوری

۹۷ کیلوگرم: مهدی علیاری

۱۳۰ کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی